А для него не достаточно иметь голд карточки? Такое добро есть, а чтобы сразу человек был - не заметил.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 бер, 2023 21:11
Додано: Вів 28 бер, 2023 06:23
Скажите... а деньги на приватовской карте до переброски на Нео... сколько лежали? Может, проблема в том, что у человека не успели они на карту упасть, он их сразу выводит? Вот корезоид и возбуждается...
Зараз переглядають цей форум: Howl, Sense Bank і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|