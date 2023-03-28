А для него не достаточно иметь голд карточки? Такое добро есть, а чтобы сразу человек был - не заметил.
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Додано: Пон 27 бер, 2023 21:11
Додано: Вів 28 бер, 2023 06:23
Скажите... а деньги на приватовской карте до переброски на Нео... сколько лежали? Может, проблема в том, что у человека не успели они на карту упасть, он их сразу выводит? Вот корезоид и возбуждается...
Додано: Вів 28 бер, 2023 09:43
Re: ПриватБанк
пишите в чате "скарга" оператор подключится
Додано: Вів 28 бер, 2023 14:25
Надо просто выйти на пункт меню, где написано "Подключить оператора". Для этого задавайте вопрос так, чтобы робот не мог найти его в своей базе. Пишите что-то типа "поломалось оно" или "деньги не облако". Короче любой бессвязный бред! Каждый раз робот будет подбирать ответ и ниже спрашивать "Ответ вам подошел?" Клацаете естественно "Нет". У робота после 2-3 попыток подобрать что-то к такого типа фразам выйдет лимит попыток, и появятся пункты "Завершить чат" и "Подключить оператора". Вот там и пообщаетесь с живым человеком.
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