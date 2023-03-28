|
|
|
ПриватБанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 бер, 2023 21:11
Goodman написав:
членство в голд-клубе здорово помогагает, согласно стандарту обслуживания, вас сразу перекидают на голд, и там только живой оператор.
А для него не достаточно иметь голд карточки? Такое добро есть, а чтобы сразу человек был - не заметил.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 3108
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 332 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 28 бер, 2023 06:23
mogicanin1986 написав: Искатель написав:
Так в том-то и прикол, что заставляют посылать через веб-версию "по тропинке".
Вот я и спрашиваю: кто в последние дни на Нео бросал через мобильную версию Приват24: как проходило?
Сегодня и вчера с моб. Приложения отправлял на Нео по 1000 грн без проблем перевели.
Скажите... а деньги на приватовской карте до переброски на Нео... сколько лежали? Может, проблема в том, что у человека не успели они на карту упасть, он их сразу выводит? Вот корезоид и возбуждается...
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 5866
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 926 раз.
- Подякували: 4729 раз.
-
- Профіль
-
6
13
2
Додано: Вів 28 бер, 2023 09:43
пишите в чате "скарга" оператор подключится
-
alexanderbukin93
-
-
- Повідомлень: 25
- З нами з: 20.11.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 бер, 2023 14:25
Arbitr написав:
А как можно соединится с живым оператором в каком либо чате?
В приват24 по кругу с робобабой переписуюсь.
Надо просто выйти на пункт меню, где написано "Подключить оператора". Для этого задавайте вопрос так, чтобы робот не мог найти его в своей базе. Пишите что-то типа "поломалось оно" или "деньги не облако". Короче любой бессвязный бред! Каждый раз робот будет подбирать ответ и ниже спрашивать "Ответ вам подошел?" Клацаете естественно "Нет". У робота после 2-3 попыток подобрать что-то к такого типа фразам выйдет лимит попыток, и появятся пункты "Завершить чат" и "Подключить оператора". Вот там и пообщаетесь с живым человеком.
-
yuri_m
-
-
- Повідомлень: 1123
- З нами з: 25.11.08
- Подякував: 92 раз.
- Подякували: 827 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Вів 28 бер, 2023 16:31
Искатель написав: mogicanin1986 написав: Искатель написав:
Так в том-то и прикол, что заставляют посылать через веб-версию "по тропинке".
Вот я и спрашиваю: кто в последние дни на Нео бросал через мобильную версию Приват24: как проходило?
Сегодня и вчера с моб. Приложения отправлял на Нео по 1000 грн без проблем перевели.
Скажите... а деньги на приватовской карте до переброски на Нео... сколько лежали? Может, проблема в том, что у человека не успели они на карту упасть, он их сразу выводит? Вот корезоид и возбуждается...
Сегодня пришла помощь от ООН 2220 грн в отделении перевели мне на пенсионную карту, дома где то через час перевел с телефона на Нео без проблем всю сумму. Часто с приват вклада снимаю и сразу вывожу на Нео.
-
mogicanin1986
-
-
- Повідомлень: 74
- З нами з: 06.12.19
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|