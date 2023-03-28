RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПриватБанк

ПриватБанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 242243244245

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 40
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
3
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 21:11

  Goodman написав:членство в голд-клубе здорово помогагает, согласно стандарту обслуживания, вас сразу перекидают на голд, и там только живой оператор.

А для него не достаточно иметь голд карточки? Такое добро есть, а чтобы сразу человек был - не заметил.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3108
З нами з: 23.03.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 332 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 06:23

  mogicanin1986 написав:
  Искатель написав:Так в том-то и прикол, что заставляют посылать через веб-версию "по тропинке".
Вот я и спрашиваю: кто в последние дни на Нео бросал через мобильную версию Приват24: как проходило?
Сегодня и вчера с моб. Приложения отправлял на Нео по 1000 грн без проблем перевели.

Скажите... а деньги на приватовской карте до переброски на Нео... сколько лежали? Может, проблема в том, что у человека не успели они на карту упасть, он их сразу выводит? Вот корезоид и возбуждается...
Искатель
 
Повідомлень: 5866
З нами з: 22.02.16
Подякував: 926 раз.
Подякували: 4729 раз.
 
Профіль
6
13
2
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 09:43

Re: ПриватБанк

пишите в чате "скарга" оператор подключится
alexanderbukin93
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25
З нами з: 20.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 14:25

  Arbitr написав:А как можно соединится с живым оператором в каком либо чате?
В приват24 по кругу с робобабой переписуюсь.

Надо просто выйти на пункт меню, где написано "Подключить оператора". Для этого задавайте вопрос так, чтобы робот не мог найти его в своей базе. Пишите что-то типа "поломалось оно" или "деньги не облако". Короче любой бессвязный бред! Каждый раз робот будет подбирать ответ и ниже спрашивать "Ответ вам подошел?" Клацаете естественно "Нет". У робота после 2-3 попыток подобрать что-то к такого типа фразам выйдет лимит попыток, и появятся пункты "Завершить чат" и "Подключить оператора". Вот там и пообщаетесь с живым человеком.
yuri_m
 
Повідомлень: 1123
З нами з: 25.11.08
Подякував: 92 раз.
Подякували: 827 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 16:31

  Искатель написав:
  mogicanin1986 написав:
  Искатель написав:Так в том-то и прикол, что заставляют посылать через веб-версию "по тропинке".
Вот я и спрашиваю: кто в последние дни на Нео бросал через мобильную версию Приват24: как проходило?
Сегодня и вчера с моб. Приложения отправлял на Нео по 1000 грн без проблем перевели.

Скажите... а деньги на приватовской карте до переброски на Нео... сколько лежали? Может, проблема в том, что у человека не успели они на карту упасть, он их сразу выводит? Вот корезоид и возбуждается...
Сегодня пришла помощь от ООН 2220 грн в отделении перевели мне на пенсионную карту, дома где то через час перевел с телефона на Нео без проблем всю сумму. Часто с приват вклада снимаю и сразу вывожу на Нео.
mogicanin1986
 
Повідомлень: 74
З нами з: 06.12.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 242243244245
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: isen, jjjj75 і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.