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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ПриватБанк 3.3 5 40
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
3
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 21:11

  Goodman написав:членство в голд-клубе здорово помогагает, согласно стандарту обслуживания, вас сразу перекидают на голд, и там только живой оператор.

А для него не достаточно иметь голд карточки? Такое добро есть, а чтобы сразу человек был - не заметил.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 06:23

  mogicanin1986 написав:
  Искатель написав:Так в том-то и прикол, что заставляют посылать через веб-версию "по тропинке".
Вот я и спрашиваю: кто в последние дни на Нео бросал через мобильную версию Приват24: как проходило?
Сегодня и вчера с моб. Приложения отправлял на Нео по 1000 грн без проблем перевели.

Скажите... а деньги на приватовской карте до переброски на Нео... сколько лежали? Может, проблема в том, что у человека не успели они на карту упасть, он их сразу выводит? Вот корезоид и возбуждается...
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 09:43

Re: ПриватБанк

пишите в чате "скарга" оператор подключится
alexanderbukin93
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 14:25

  Arbitr написав:А как можно соединится с живым оператором в каком либо чате?
В приват24 по кругу с робобабой переписуюсь.

Надо просто выйти на пункт меню, где написано "Подключить оператора". Для этого задавайте вопрос так, чтобы робот не мог найти его в своей базе. Пишите что-то типа "поломалось оно" или "деньги не облако". Короче любой бессвязный бред! Каждый раз робот будет подбирать ответ и ниже спрашивать "Ответ вам подошел?" Клацаете естественно "Нет". У робота после 2-3 попыток подобрать что-то к такого типа фразам выйдет лимит попыток, и появятся пункты "Завершить чат" и "Подключить оператора". Вот там и пообщаетесь с живым человеком.
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 16:31

  Искатель написав:
  mogicanin1986 написав:
  Искатель написав:Так в том-то и прикол, что заставляют посылать через веб-версию "по тропинке".
Вот я и спрашиваю: кто в последние дни на Нео бросал через мобильную версию Приват24: как проходило?
Сегодня и вчера с моб. Приложения отправлял на Нео по 1000 грн без проблем перевели.

Скажите... а деньги на приватовской карте до переброски на Нео... сколько лежали? Может, проблема в том, что у человека не успели они на карту упасть, он их сразу выводит? Вот корезоид и возбуждается...
Сегодня пришла помощь от ООН 2220 грн в отделении перевели мне на пенсионную карту, дома где то через час перевел с телефона на Нео без проблем всю сумму. Часто с приват вклада снимаю и сразу вывожу на Нео.
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 04:13

  mogicanin1986 написав:
  Искатель написав: Скажите... а деньги на приватовской карте до переброски на Нео... сколько лежали? Может, проблема в том, что у человека не успели они на карту упасть, он их сразу выводит? Вот корезоид и возбуждается...
Сегодня пришла помощь от ООН 2220 грн в отделении перевели мне на пенсионную карту, дома где то через час перевел с телефона на Нео без проблем всю сумму. Часто с приват вклада снимаю и сразу вывожу на Нео.

Что такое Нео и зачем переводить на него с пенсионной карты? :shock:
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 04:29

Starikan https://neobank.one/neocard/ для вывода без комиссии
Bosstone
 
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