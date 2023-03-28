Искатель написав:Так в том-то и прикол, что заставляют посылать через веб-версию "по тропинке". Вот я и спрашиваю: кто в последние дни на Нео бросал через мобильную версию Приват24: как проходило?
Сегодня и вчера с моб. Приложения отправлял на Нео по 1000 грн без проблем перевели.
Скажите... а деньги на приватовской карте до переброски на Нео... сколько лежали? Может, проблема в том, что у человека не успели они на карту упасть, он их сразу выводит? Вот корезоид и возбуждается...
Arbitr написав:А как можно соединится с живым оператором в каком либо чате? В приват24 по кругу с робобабой переписуюсь.
Надо просто выйти на пункт меню, где написано "Подключить оператора". Для этого задавайте вопрос так, чтобы робот не мог найти его в своей базе. Пишите что-то типа "поломалось оно" или "деньги не облако". Короче любой бессвязный бред! Каждый раз робот будет подбирать ответ и ниже спрашивать "Ответ вам подошел?" Клацаете естественно "Нет". У робота после 2-3 попыток подобрать что-то к такого типа фразам выйдет лимит попыток, и появятся пункты "Завершить чат" и "Подключить оператора". Вот там и пообщаетесь с живым человеком.
Искатель написав:Так в том-то и прикол, что заставляют посылать через веб-версию "по тропинке". Вот я и спрашиваю: кто в последние дни на Нео бросал через мобильную версию Приват24: как проходило?
Сегодня и вчера с моб. Приложения отправлял на Нео по 1000 грн без проблем перевели.
Скажите... а деньги на приватовской карте до переброски на Нео... сколько лежали? Может, проблема в том, что у человека не успели они на карту упасть, он их сразу выводит? Вот корезоид и возбуждается...
Сегодня пришла помощь от ООН 2220 грн в отделении перевели мне на пенсионную карту, дома где то через час перевел с телефона на Нео без проблем всю сумму. Часто с приват вклада снимаю и сразу вывожу на Нео.
Искатель написав: Скажите... а деньги на приватовской карте до переброски на Нео... сколько лежали? Может, проблема в том, что у человека не успели они на карту упасть, он их сразу выводит? Вот корезоид и возбуждается...
Сегодня пришла помощь от ООН 2220 грн в отделении перевели мне на пенсионную карту, дома где то через час перевел с телефона на Нео без проблем всю сумму. Часто с приват вклада снимаю и сразу вывожу на Нео.
Что такое Нео и зачем переводить на него с пенсионной карты?