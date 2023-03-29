Додано: Вів 28 бер, 2023 14:25

Arbitr написав: А как можно соединится с живым оператором в каком либо чате?

В приват24 по кругу с робобабой переписуюсь. А как можно соединится с живым оператором в каком либо чате?В приват24 по кругу с робобабой переписуюсь.

Надо просто выйти на пункт меню, где написано "Подключить оператора". Для этого задавайте вопрос так, чтобы робот не мог найти его в своей базе. Пишите что-то типа "поломалось оно" или "деньги не облако". Короче любой бессвязный бред! Каждый раз робот будет подбирать ответ и ниже спрашивать "Ответ вам подошел?" Клацаете естественно "Нет". У робота после 2-3 попыток подобрать что-то к такого типа фразам выйдет лимит попыток, и появятся пункты "Завершить чат" и "Подключить оператора". Вот там и пообщаетесь с живым человеком.