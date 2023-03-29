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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 243244245246 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПриватБанк 3.3 5 40 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 8% 3 2- Погане. Некомпетентне. 10% 4 3- Задовільне. Хотілося б краще. 33% 13 4- Добре. Як і повинно бути. 43% 17 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 8% 3 Всього голосів : 40 Додано: Сер 29 бер, 2023 10:58 Искатель написав: mogicanin1986 написав: Искатель написав: Скажите... а деньги на приватовской карте до переброски на Нео... сколько лежали? Может, проблема в том, что у человека не успели они на карту упасть, он их сразу выводит? Вот корезоид и возбуждается... Скажите... а деньги на приватовской карте до переброски на Нео... сколько лежали? Может, проблема в том, что у человека не успели они на карту упасть, он их сразу выводит? Вот корезоид и возбуждается... Сегодня пришла помощь от ООН 2220 грн в отделении перевели мне на пенсионную карту, дома где то через час перевел с телефона на Нео без проблем всю сумму. Часто с приват вклада снимаю и сразу вывожу на Нео. Сегодня пришла помощь от ООН 2220 грн в отделении перевели мне на пенсионную карту, дома где то через час перевел с телефона на Нео без проблем всю сумму. Часто с приват вклада снимаю и сразу вывожу на Нео.

Та же ситуация. Человек - переселенец, получает помощь от ОНН. Эти же деньги хотел перевести на Нео.

Возможно, проблема еще в том, что недавно был вынужден взять новый телефон (старый банально сдох), и корезоид еще не воспринимает Приват24 на новом устройстве? Сколько ж ему надо попыток, чтобы он понял, что это не мошенники? Та же ситуация. Человек - переселенец, получает помощь от ОНН. Эти же деньги хотел перевести на Нео.Возможно, проблема еще в том, что недавно был вынужден взять новый телефон (старый банально сдох), и корезоид еще не воспринимает Приват24 на новом устройстве? Сколько ж ему надо попыток, чтобы он понял, что это не мошенники? Не скажу, может не заморачиваться, а переводить с веб версии, можно в смартфоне пользоваться веб версией приват24 там и защита лучше чем в приложении- можно установить при входе подтверждающий звонок после ввода логина и пароля. В приложении нельзя, я спрашивал у техподдержки( Не скажу, может не заморачиваться, а переводить с веб версии, можно в смартфоне пользоваться веб версией приват24 там и защита лучше чем в приложении- можно установить при входе подтверждающий звонок после ввода логина и пароля. В приложении нельзя, я спрашивал у техподдержки( mogicanin1986 Повідомлень: 75 З нами з: 06.12.19 Подякував: 12 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 бер, 2023 11:46 Re: ПриватБанк Искатель написав: lel написав: З пенсійної картки родича не дає перевести по стежці. Можливо якісь обмеження для пенсійної картки. Спочатку переводив на свою, в межах банку, а потім по стежці. Тепер відкрив допку на своє ім'я. І з неї без обмежень перевожу по стежці. З пенсійної картки родича не дає перевести по стежці. Можливо якісь обмеження для пенсійної картки. Спочатку переводив на свою, в межах банку, а потім по стежці. Тепер відкрив допку на своє ім'я. І з неї без обмежень перевожу по стежці.

Ключове питання: переводите через мобільний застосунок чи через веб-версію Приват24? Ключове питання: переводите через мобільний застосунок чи через веб-версію Приват24? Через ВЕБ версію з пенсійної не давало, через додаток не пробував. Зі своєї переказую і через ВЕБ і додаток. Через ВЕБ версію з пенсійної не давало, через додаток не пробував. Зі своєї переказую і через ВЕБ і додаток. lel Повідомлень: 3304 З нами з: 10.12.13 Подякував: 1084 раз. Подякували: 381 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 243244245246 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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