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ПриватБанк
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Додано: Сер 29 бер, 2023 10:58
Искатель написав: mogicanin1986 написав: Искатель написав:
Скажите... а деньги на приватовской карте до переброски на Нео... сколько лежали? Может, проблема в том, что у человека не успели они на карту упасть, он их сразу выводит? Вот корезоид и возбуждается...
Сегодня пришла помощь от ООН 2220 грн в отделении перевели мне на пенсионную карту, дома где то через час перевел с телефона на Нео без проблем всю сумму. Часто с приват вклада снимаю и сразу вывожу на Нео.
Та же ситуация. Человек - переселенец, получает помощь от ОНН. Эти же деньги хотел перевести на Нео.
Возможно, проблема еще в том, что недавно был вынужден взять новый телефон (старый банально сдох), и корезоид еще не воспринимает Приват24 на новом устройстве? Сколько ж ему надо попыток, чтобы он понял, что это не мошенники?
Не скажу, может не заморачиваться, а переводить с веб версии, можно в смартфоне пользоваться веб версией приват24 там и защита лучше чем в приложении- можно установить при входе подтверждающий звонок после ввода логина и пароля. В приложении нельзя, я спрашивал у техподдержки(
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Додано: Сер 29 бер, 2023 11:46
Искатель написав: lel написав:
З пенсійної картки родича не дає перевести по стежці. Можливо якісь обмеження для пенсійної картки. Спочатку переводив на свою, в межах банку, а потім по стежці. Тепер відкрив допку на своє ім'я. І з неї без обмежень перевожу по стежці.
Ключове питання: переводите через мобільний застосунок чи через веб-версію Приват24?
Через ВЕБ версію з пенсійної не давало, через додаток не пробував. Зі своєї переказую і через ВЕБ і додаток.
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Додано: Сер 29 бер, 2023 13:17
Спасибо всем за ответы.
Похоже на очередную шизу корезоида.
Очень надеюсь, что это не подготовка к прикрытию "тропинки"... Это было бы грустно.
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