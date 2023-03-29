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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 бер, 2023 10:58
Искатель написав: mogicanin1986 написав: Искатель написав:
Скажите... а деньги на приватовской карте до переброски на Нео... сколько лежали? Может, проблема в том, что у человека не успели они на карту упасть, он их сразу выводит? Вот корезоид и возбуждается...
Сегодня пришла помощь от ООН 2220 грн в отделении перевели мне на пенсионную карту, дома где то через час перевел с телефона на Нео без проблем всю сумму. Часто с приват вклада снимаю и сразу вывожу на Нео.
Та же ситуация. Человек - переселенец, получает помощь от ОНН. Эти же деньги хотел перевести на Нео.
Возможно, проблема еще в том, что недавно был вынужден взять новый телефон (старый банально сдох), и корезоид еще не воспринимает Приват24 на новом устройстве? Сколько ж ему надо попыток, чтобы он понял, что это не мошенники?
Не скажу, может не заморачиваться, а переводить с веб версии, можно в смартфоне пользоваться веб версией приват24 там и защита лучше чем в приложении- можно установить при входе подтверждающий звонок после ввода логина и пароля. В приложении нельзя, я спрашивал у техподдержки(
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mogicanin1986
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Додано: Сер 29 бер, 2023 11:46
Искатель написав: lel написав:
З пенсійної картки родича не дає перевести по стежці. Можливо якісь обмеження для пенсійної картки. Спочатку переводив на свою, в межах банку, а потім по стежці. Тепер відкрив допку на своє ім'я. І з неї без обмежень перевожу по стежці.
Ключове питання: переводите через мобільний застосунок чи через веб-версію Приват24?
Через ВЕБ версію з пенсійної не давало, через додаток не пробував. Зі своєї переказую і через ВЕБ і додаток.
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lel
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Додано: Сер 29 бер, 2023 13:17
Спасибо всем за ответы.
Похоже на очередную шизу корезоида.
Очень надеюсь, что это не подготовка к прикрытию "тропинки"... Это было бы грустно.
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Искатель
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Додано: Сер 29 бер, 2023 16:00
lel написав:
З пенсійної картки родича не дає перевести по стежці. Можливо якісь обмеження для пенсійної картки.
с пенсионной всё гут - уходит без проблем...
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Карамболь
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Додано: Сер 29 бер, 2023 16:10
Для вывода в гривневый кэш? Какая может быть комиссия при выводе с пенсионной карты?
Или речь идет о 0.5% при переводе на другую карту? Тогда вопрос снимается.
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Додано: Сер 29 бер, 2023 20:28
Ребята, кто знает наверняка: пополнение счёта мобсвязи в тумбе на 100грн треб комис в 3грн. (от 100грн - комис 5).. Интересуют два сценария:
1) если внести только 100грн,то зачислит на мобтел 97 ?
2) если надо на мобтел именно 100грн, вносишь 110 , возникает разница 7грн (10-3), которую предлагается закинуть на мобтел. Укажешь тот же номер - и вся эта 7ка туда пойдёт, или с 7 тоже снимет 3грн комиса ?
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Клаус
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Додано: Сер 29 бер, 2023 21:00
Клаус написав:
Ребята, кто знает наверняка: пополнение счёта мобсвязи в тумбе на 100грн треб комис в 3грн. (от 100грн - комис 5).. Интересуют два сценария:
1) если внести только 100грн,то зачислит на мобтел 97 ?
2) если надо на мобтел именно 100грн, вносишь 110 , возникает разница 7грн (10-3), которую предлагается закинуть на мобтел. Укажешь тот же номер - и вся эта 7ка туда пойдёт, или с 7 тоже снимет 3грн комиса ?
1) 97
2) одно пополнение: на 105 + 5 комис = 110
два пополнения: на 100 + 3 комис = 103 и на 4 + 3 комис = 7
итого на 104 + 6 комис = 110
пс
бесплатно пополнить нет вар?😀
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FinTech
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Додано: Сер 29 бер, 2023 21:27
FinTech написав: Клаус написав:
Ребята, кто знает наверняка: пополнение счёта мобсвязи в тумбе на 100грн треб комис в 3грн. (от 100грн - комис 5).. Интересуют два сценария:
1) если внести только 100грн,то зачислит на мобтел 97 ?
2) если надо на мобтел именно 100грн, вносишь 110 , возникает разница 7грн (10-3), которую предлагается закинуть на мобтел. Укажешь тот же номер - и вся эта 7ка туда пойдёт, или с 7 тоже снимет 3грн комиса ?
1) 97
2) одно пополнение: на 105 + 5 комис = 110
два пополнения: на 100 + 3 комис = 103 и на 4 + 3 комис = 7
итого на 104 + 6 комис = 110
пс
бесплатно пополнить нет вар?😀
Є. В іншому банку.
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nord
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Додано: Сер 29 бер, 2023 22:26
nord написав: FinTech написав:
бесплатно пополнить нет вар?😀
Є. В іншому банку.
Да ладно, можно и в Привате. Пополнение Универсальной в тумбе - на шару. Средствами опсоса (приложение или USSD) пополнить счёт с банковской карты - на шару. И остаток можно сохранить на карте на будущее, а не обязательно на телефон. Но, как я понимаю, человеку хочется без карты и всё в тумбе. Его право.
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moveton
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