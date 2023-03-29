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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ПриватБанк 3.3 5 40
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
3
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 10:58

  Искатель написав:
  mogicanin1986 написав:
  Искатель написав:Скажите... а деньги на приватовской карте до переброски на Нео... сколько лежали? Может, проблема в том, что у человека не успели они на карту упасть, он их сразу выводит? Вот корезоид и возбуждается...
Сегодня пришла помощь от ООН 2220 грн в отделении перевели мне на пенсионную карту, дома где то через час перевел с телефона на Нео без проблем всю сумму. Часто с приват вклада снимаю и сразу вывожу на Нео.

Та же ситуация. Человек - переселенец, получает помощь от ОНН. Эти же деньги хотел перевести на Нео.
Возможно, проблема еще в том, что недавно был вынужден взять новый телефон (старый банально сдох), и корезоид еще не воспринимает Приват24 на новом устройстве? Сколько ж ему надо попыток, чтобы он понял, что это не мошенники?
Не скажу, может не заморачиваться, а переводить с веб версии, можно в смартфоне пользоваться веб версией приват24 там и защита лучше чем в приложении- можно установить при входе подтверждающий звонок после ввода логина и пароля. В приложении нельзя, я спрашивал у техподдержки(
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 11:46

Re: ПриватБанк

Искатель написав:
  lel написав:З пенсійної картки родича не дає перевести по стежці. Можливо якісь обмеження для пенсійної картки. Спочатку переводив на свою, в межах банку, а потім по стежці. Тепер відкрив допку на своє ім'я. І з неї без обмежень перевожу по стежці.

Ключове питання: переводите через мобільний застосунок чи через веб-версію Приват24?
Через ВЕБ версію з пенсійної не давало, через додаток не пробував. Зі своєї переказую і через ВЕБ і додаток.
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 13:17

Спасибо всем за ответы.
Похоже на очередную шизу корезоида.
Очень надеюсь, что это не подготовка к прикрытию "тропинки"... Это было бы грустно.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 16:00

  lel написав:З пенсійної картки родича не дає перевести по стежці. Можливо якісь обмеження для пенсійної картки.
с пенсионной всё гут - уходит без проблем...
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 16:10

  Bosstone написав:Starikan https://neobank.one/neocard/ для вывода без комиссии

Для вывода в гривневый кэш? Какая может быть комиссия при выводе с пенсионной карты? :shock:
Или речь идет о 0.5% при переводе на другую карту? Тогда вопрос снимается.
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 20:28

Ребята, кто знает наверняка: пополнение счёта мобсвязи в тумбе на 100грн треб комис в 3грн. (от 100грн - комис 5).. Интересуют два сценария:
1) если внести только 100грн,то зачислит на мобтел 97 ?
2) если надо на мобтел именно 100грн, вносишь 110 , возникает разница 7грн (10-3), которую предлагается закинуть на мобтел. Укажешь тот же номер - и вся эта 7ка туда пойдёт, или с 7 тоже снимет 3грн комиса ?
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 21:00

  Клаус написав:Ребята, кто знает наверняка: пополнение счёта мобсвязи в тумбе на 100грн треб комис в 3грн. (от 100грн - комис 5).. Интересуют два сценария:
1) если внести только 100грн,то зачислит на мобтел 97 ?
2) если надо на мобтел именно 100грн, вносишь 110 , возникает разница 7грн (10-3), которую предлагается закинуть на мобтел. Укажешь тот же номер - и вся эта 7ка туда пойдёт, или с 7 тоже снимет 3грн комиса ?

1) 97
2) одно пополнение: на 105 + 5 комис = 110
два пополнения: на 100 + 3 комис = 103 и на 4 + 3 комис = 7
итого на 104 + 6 комис = 110

пс
бесплатно пополнить нет вар?😀
FinTech
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 21:27

  FinTech написав:
  Клаус написав:Ребята, кто знает наверняка: пополнение счёта мобсвязи в тумбе на 100грн треб комис в 3грн. (от 100грн - комис 5).. Интересуют два сценария:
1) если внести только 100грн,то зачислит на мобтел 97 ?
2) если надо на мобтел именно 100грн, вносишь 110 , возникает разница 7грн (10-3), которую предлагается закинуть на мобтел. Укажешь тот же номер - и вся эта 7ка туда пойдёт, или с 7 тоже снимет 3грн комиса ?

1) 97
2) одно пополнение: на 105 + 5 комис = 110
два пополнения: на 100 + 3 комис = 103 и на 4 + 3 комис = 7
итого на 104 + 6 комис = 110

пс
бесплатно пополнить нет вар?😀

Є. В іншому банку.
nord
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 22:26

  nord написав:
  FinTech написав:бесплатно пополнить нет вар?😀

Є. В іншому банку.

Да ладно, можно и в Привате. Пополнение Универсальной в тумбе - на шару. Средствами опсоса (приложение или USSD) пополнить счёт с банковской карты - на шару. И остаток можно сохранить на карте на будущее, а не обязательно на телефон. Но, как я понимаю, человеку хочется без карты и всё в тумбе. Его право.
moveton
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