Bosstone написав:Starikan
https://neobank.one/neocard/для вывода без комиссии
Тобто переказ у приват24 на карту необанка буде без комісії 0,5% зі сторони привата?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 бер, 2023 19:30
Тобто переказ у приват24 на карту необанка буде без комісії 0,5% зі сторони привата?
Додано: Чет 30 бер, 2023 20:21
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