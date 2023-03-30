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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 244245246247

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 40
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
3
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 19:30

  Bosstone написав:Starikan https://neobank.one/neocard/ для вывода без комиссии

Тобто переказ у приват24 на карту необанка буде без комісії 0,5% зі сторони привата?
otshelnick1
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Повідомлень: 43
З нами з: 13.10.22
Подякував: 2 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 20:16

Але з Нео далі по безналу тільки 20к пройде безоплатно.
Arbitr
 
Повідомлень: 201
З нами з: 07.11.08
Подякував: 33 раз.
Подякували: 19 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 20:21

  Arbitr написав:Але з Нео далі по безналу тільки 20к пройде безоплатно.

У приваті переказувати через платежі>поповнення карт>конкорд, чи можна прямим переказом ?
otshelnick1
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Повідомлень: 43
З нами з: 13.10.22
Подякував: 2 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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  #<1 ... 244245246247
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