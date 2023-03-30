Клаус написав:Ребята, кто знает наверняка: пополнение счёта мобсвязи в тумбе на 100грн треб комис в 3грн. (от 100грн - комис 5).. Интересуют два сценария: 1) если внести только 100грн,то зачислит на мобтел 97 ? 2) если надо на мобтел именно 100грн, вносишь 110 , возникает разница 7грн (10-3), которую предлагается закинуть на мобтел. Укажешь тот же номер - и вся эта 7ка туда пойдёт, или с 7 тоже снимет 3грн комиса ?
1) 97 2) одно пополнение: на 105 + 5 комис = 110 два пополнения: на 100 + 3 комис = 103 и на 4 + 3 комис = 7 итого на 104 + 6 комис = 110 пс бесплатно пополнить нет вар?😀
это просчёт возможности пополнить бабкам их кнопалки. сейчас они платят на кассе форы 8грн на 100грн пополнения... получается, есть смысл/выгода/экономия если им надо не прям ровно 100 - устроит и 97.. Раньше, помню, при пополнении/платеже в тумбе сдачу можно было на телефон зачислить без комиса..
Доброї ночі. При спробі сплатити комунальні платежі через Приват24 програма видає сповіщення «Вашу операція скасовано банком з метою безпеки». Ліміт на інтернет платежі стоїть правильний. Раніше платежі проводились без проблем. Можливо це пов'язано з тим, що мені змінили рівень обслуговування та відповідно всі карти на GOLD?