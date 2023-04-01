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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 244245246247

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 40
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
3
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 19:30

  Bosstone написав:Starikan https://neobank.one/neocard/ для вывода без комиссии

Тобто переказ у приват24 на карту необанка буде без комісії 0,5% зі сторони привата?
otshelnick1
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 20:16

Але з Нео далі по безналу тільки 20к пройде безоплатно.
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 21:21

  FinTech написав:
  Клаус написав:Ребята, кто знает наверняка: пополнение счёта мобсвязи в тумбе на 100грн треб комис в 3грн. (от 100грн - комис 5).. Интересуют два сценария:
1) если внести только 100грн,то зачислит на мобтел 97 ?
2) если надо на мобтел именно 100грн, вносишь 110 , возникает разница 7грн (10-3), которую предлагается закинуть на мобтел. Укажешь тот же номер - и вся эта 7ка туда пойдёт, или с 7 тоже снимет 3грн комиса ?

1) 97
2) одно пополнение: на 105 + 5 комис = 110
два пополнения: на 100 + 3 комис = 103 и на 4 + 3 комис = 7
итого на 104 + 6 комис = 110
пс бесплатно пополнить нет вар?😀

это просчёт возможности пополнить бабкам их кнопалки. сейчас они платят на кассе форы 8грн на 100грн пополнения... получается, есть смысл/выгода/экономия если им надо не прям ровно 100 - устроит и 97..
Раньше, помню, при пополнении/платеже в тумбе сдачу можно было на телефон зачислить без комиса..
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 22:22

Не проходять платежі через Приват24

Доброї ночі. При спробі сплатити комунальні платежі через Приват24 програма видає сповіщення «Вашу операція скасовано банком з метою безпеки». Ліміт на інтернет платежі стоїть правильний. Раніше платежі проводились без проблем. Можливо це пов'язано з тим, що мені змінили рівень обслуговування та відповідно всі карти на GOLD?
Telefunken
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 22:49

  Telefunken написав:Доброї ночі. При спробі сплатити комунальні платежі через Приват24 програма видає сповіщення «Вашу операція скасовано банком з метою безпеки». Ліміт на інтернет платежі стоїть правильний. Раніше платежі проводились без проблем. Можливо це пов'язано з тим, що мені змінили рівень обслуговування та відповідно всі карти на GOLD?
Если оплата с новых карт, то попробуйте https://privatbank.ua/risk
FinTech
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 08:52

Re: ПриватБанк

Telefunken, де намагаєтеся зробити платіж у веб-версії чи мобільному застосунку?
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 09:23

Telefunken перший час робіть проплати через касу банку , корезоїд вас вивчає.
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 14:27

Раніше мені на картці зробили обмеження на переказ і зняття кредитних коштів, і намалювали замок. А тепер виявляється, що і взагалі користування кредитними коштами неможливе. Оскільки замок там не змінився, я навіть не знаю, коли це змінилося. Дуже дивне ставлення. Був єдиний банк, який ніяк не обмежив функціонування після 24 лютого минулого року, і поступово став єдиним банком, який поступово обмежив все до нуля, якщо не враховувати ТАС, який не відновив функціонування після початкового обмеження, а змусив майже всіх оформлювати якісь інші картки (чого я робити не став).
M-Audio
 
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