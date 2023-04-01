Панове!
При Блокуванні картки (у тому числі і УНІ) її можна потім розблокувати та користуватися чи процес уже не оборотний?
І як у А-Банку? (щоб не дублювати)
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Додано: Суб 01 кві, 2023 16:30
Re: ПриватБанк
Панове!
При Блокуванні картки (у тому числі і УНІ) її можна потім розблокувати та користуватися чи процес уже не оборотний?
І як у А-Банку? (щоб не дублювати)
Додано: Суб 01 кві, 2023 16:54
Розблокувати картку можна будь-яким зручним способом:
- у Приват24 (меню «Мої рахунки»/«Керування карткою/рахунком»/«Розблокувати картку»);
- зателефонувавши на номер 3700
И по такому же принципу в А-банке.
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