Панове!
При Блокуванні картки (у тому числі і УНІ) її можна потім розблокувати та користуватися чи процес уже не оборотний?
І як у А-Банку? (щоб не дублювати)
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Додано: Суб 01 кві, 2023 16:30
Re: ПриватБанк
Панове!
При Блокуванні картки (у тому числі і УНІ) її можна потім розблокувати та користуватися чи процес уже не оборотний?
І як у А-Банку? (щоб не дублювати)
Додано: Суб 01 кві, 2023 16:54
Розблокувати картку можна будь-яким зручним способом:
- у Приват24 (меню «Мої рахунки»/«Керування карткою/рахунком»/«Розблокувати картку»);
- зателефонувавши на номер 3700
И по такому же принципу в А-банке.
Додано: Суб 01 кві, 2023 19:58
Додано: Нед 02 кві, 2023 06:26
Дивно, що досі ще ніхто не відповів. Мабуть, через вихідні.
Отже, на сам Нео з Привату можна відправити скільки завгодно. А от далі...
З Нео без комісії можна вивести:
1) 20000 на місяць - шляхом P2P-переказів
2) 20000 на місяць - шляхом переказів за реквізитами (по IBAN), або ще старі люди кажуть "СЕПом"
Отже, по безготівці - загалом 40000 на місяць
Попереджаючи запитання, тут не "або" , а "і". Тобто AND, а не OR.
3) 10000 на місяць - зняти у банкоматі без комісії.
Тобто всіма трьома методами можна вивести 50000 на місяць. Далі - лише з комісією.
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