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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 245246247248

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 40
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
3
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 16:30

Re: ПриватБанк

Панове!
При Блокуванні картки (у тому числі і УНІ) її можна потім розблокувати та користуватися чи процес уже не оборотний?

І як у А-Банку? (щоб не дублювати)
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 16:54

  Прораб написав:При Блокуванні картки (у тому числі і УНІ) її можна потім розблокувати та користуватися чи процес уже не оборотний?

Розблокувати картку можна будь-яким зручним способом:
- у Приват24 (меню «Мої рахунки»/«Керування карткою/рахунком»/«Розблокувати картку»);
- зателефонувавши на номер 3700

И по такому же принципу в А-банке.
FinTech
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 19:58

  Charter написав:А яку суму можно переказати на Нео без комісії в день? За місяць?

Думаю, що там комісії не передбачені взагалі, але можуть бути обмеження. Коли ще працювала стежка на ПУМБ, за одну операцію більше 15к не проходило, але дві на день точно можна було зробити (більше не було потреби)
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 06:26

  Charter написав:
  Arbitr написав:з Нео далі по безналу тільки 20к пройде безоплатно.

20 к за раз? День? Місяць?

Дивно, що досі ще ніхто не відповів. Мабуть, через вихідні.

Отже, на сам Нео з Привату можна відправити скільки завгодно. А от далі...
З Нео без комісії можна вивести:
1) 20000 на місяць - шляхом P2P-переказів
2) 20000 на місяць - шляхом переказів за реквізитами (по IBAN), або ще старі люди кажуть "СЕПом"
Отже, по безготівці - загалом 40000 на місяць
Попереджаючи запитання, тут не "або" , а "і". Тобто AND, а не OR.
3) 10000 на місяць - зняти у банкоматі без комісії.
Тобто всіма трьома методами можна вивести 50000 на місяць. Далі - лише з комісією.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 16:30

Re: ПриватБанк

Чи може хтось підказати найменьш витратний метод виведення коштів з рахунку Paypal на валютну картку?
Charter
 
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