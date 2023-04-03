Панове!
При Блокуванні картки (у тому числі і УНІ) її можна потім розблокувати та користуватися чи процес уже не оборотний?
І як у А-Банку? (щоб не дублювати)
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 кві, 2023 16:30
Re: ПриватБанк
Панове!
При Блокуванні картки (у тому числі і УНІ) її можна потім розблокувати та користуватися чи процес уже не оборотний?
І як у А-Банку? (щоб не дублювати)
Додано: Суб 01 кві, 2023 16:54
Розблокувати картку можна будь-яким зручним способом:
- у Приват24 (меню «Мої рахунки»/«Керування карткою/рахунком»/«Розблокувати картку»);
- зателефонувавши на номер 3700
И по такому же принципу в А-банке.
Додано: Суб 01 кві, 2023 19:58
Додано: Нед 02 кві, 2023 06:26
Дивно, що досі ще ніхто не відповів. Мабуть, через вихідні.
Отже, на сам Нео з Привату можна відправити скільки завгодно. А от далі...
З Нео без комісії можна вивести:
1) 20000 на місяць - шляхом P2P-переказів
2) 20000 на місяць - шляхом переказів за реквізитами (по IBAN), або ще старі люди кажуть "СЕПом"
Отже, по безготівці - загалом 40000 на місяць
Попереджаючи запитання, тут не "або" , а "і". Тобто AND, а не OR.
3) 10000 на місяць - зняти у банкоматі без комісії.
Тобто всіма трьома методами можна вивести 50000 на місяць. Далі - лише з комісією.
Додано: Нед 02 кві, 2023 16:30
Re: ПриватБанк
Чи може хтось підказати найменьш витратний метод виведення коштів з рахунку Paypal на валютну картку?
Додано: Пон 03 кві, 2023 11:59
Re: ПриватБанк
Підкажіть,на яку суму (чи кількість купюр) можна поповнити приват-вклад в доларах через термінал на протязі однієї доби?
Додано: Пон 03 кві, 2023 12:09
Під час останнього мого поповнення в березні п.р. термінал писав максимально можливу суму для поповнення ПВ протягом дня десь у районі 3500-3700USD. Точніше вибачте не пам'ятаю
Додано: Пон 03 кві, 2023 12:15
Дякую.А номінали купюр які приймає термінал в доларах?
Додано: Пон 03 кві, 2023 12:18
Залежить від налаштувань терміналу. Зазвичай пишеться на екрані від якого номіналу починає приймати. Той що поповнював я приймав від 5USD. Раніше були і такі що приймали від 1USD.
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, myko, ramaz, Sense Bank, vitaliy1111 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|