Панове!
При Блокуванні картки (у тому числі і УНІ) її можна потім розблокувати та користуватися чи процес уже не оборотний?
І як у А-Банку? (щоб не дублювати)
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Додано: Суб 01 кві, 2023 16:30
Re: ПриватБанк
Панове!
При Блокуванні картки (у тому числі і УНІ) її можна потім розблокувати та користуватися чи процес уже не оборотний?
І як у А-Банку? (щоб не дублювати)
Додано: Суб 01 кві, 2023 16:54
Розблокувати картку можна будь-яким зручним способом:
- у Приват24 (меню «Мої рахунки»/«Керування карткою/рахунком»/«Розблокувати картку»);
- зателефонувавши на номер 3700
И по такому же принципу в А-банке.
Додано: Суб 01 кві, 2023 19:58
Додано: Нед 02 кві, 2023 06:26
Дивно, що досі ще ніхто не відповів. Мабуть, через вихідні.
Отже, на сам Нео з Привату можна відправити скільки завгодно. А от далі...
З Нео без комісії можна вивести:
1) 20000 на місяць - шляхом P2P-переказів
2) 20000 на місяць - шляхом переказів за реквізитами (по IBAN), або ще старі люди кажуть "СЕПом"
Отже, по безготівці - загалом 40000 на місяць
Попереджаючи запитання, тут не "або" , а "і". Тобто AND, а не OR.
3) 10000 на місяць - зняти у банкоматі без комісії.
Тобто всіма трьома методами можна вивести 50000 на місяць. Далі - лише з комісією.
Додано: Нед 02 кві, 2023 16:30
Re: ПриватБанк
Чи може хтось підказати найменьш витратний метод виведення коштів з рахунку Paypal на валютну картку?
Додано: Пон 03 кві, 2023 11:59
Re: ПриватБанк
Підкажіть,на яку суму (чи кількість купюр) можна поповнити приват-вклад в доларах через термінал на протязі однієї доби?
Додано: Пон 03 кві, 2023 12:09
Під час останнього мого поповнення в березні п.р. термінал писав максимально можливу суму для поповнення ПВ протягом дня десь у районі 3500-3700USD. Точніше вибачте не пам'ятаю
Додано: Пон 03 кві, 2023 12:15
Дякую.А номінали купюр які приймає термінал в доларах?
Додано: Пон 03 кві, 2023 12:18
Залежить від налаштувань терміналу. Зазвичай пишеться на екрані від якого номіналу починає приймати. Той що поповнював я приймав від 5USD. Раніше були і такі що приймали від 1USD.
Додано: Пон 03 кві, 2023 17:47
Re: ПриватБанк
На минулому тижні як раз поповнював приват вклад доларовий через тумбу так гроші до сих пір не зараховані.На екрані написало "операція буде проведена пізніше".Колцентр на запитання що за нах відповіла що повернути гроши можуть тільки в гривні.На моє заперечення що я ж в доларах поповнював категорично відповіли що їм пох індиферентно у них така процедура.Подав скаргу.Чекаю...
Взбодрилии в общем.А то розслабився і забув що з нашими банками пильність втрачати не варто.
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