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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 276277278279

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 47
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
4
2- Погане. Некомпетентне.
11%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
9%
4
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 19:26

Re: ПриватБанк

Банкомат дає зняти за один раз максимум 8000 грн. Як з карти привата так і інших банків. Хтось знає чому так?
otshelnick1
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 19:28

Re: ПриватБанк

40 купюр макс. Якщо заряджені тільки двохсотки - відповідно лише 8кгрн

Надіслано від мого SM-G780G, використовуючи Tapatalk
korovas2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 20:07

korovas2, дякую. Видав виключно 200ки, і це два різні банкомати :!:
otshelnick1
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 20:23

Re: ПриватБанк

обычно банкомат пишет какие у него купюры есть
nekefer
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 20:26

  Ой+ написав:
  moveton написав:Не нужно думать, что они совсем уж идиоты.

А то банкіри без блогерів ніц не знали:
Досі Приват був єдиним банком, який надавав клієнтам таку послугу. У банку не пояснили, чи мають намір відновити цю послугу пізніше, як і причин, через які її перестали надавати.
Однак, як пояснили «Мінфіну» фахівці, проблема полягає в тому, що клієнти часто закачували в термінал старі купюри.
«Ми такий функціонал у своїх кіосках запустили 2020 року і за два місяці закрили. Причина — старі купюри. На жаль, крім як на інкасо подіти їх нікуди. Результат: два місяці подивилися, що з ринку збираємо і закрили цей сервіс», — пояснив проблему член правління Ощадбанку (відповідальний за роздрібний бізнес) Антон Тютюн. https://minfin.com.ua/ua/2023/06/01/106839953/

На жаль відпала одночасно також можливість через термінал взаємодіяти з іншими особами.



в сенсі в 2020 році? я пам'ятаю, що поповнював в терміналах $ ще в 16-17 році


UPD: А , це про Ощад, сорі
bems654556
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 21:21

А чи є міркування які критерії участі клієнта в акції з безплатним перерахуванням коштів на карти інших банків та кешбеком 3% на пів року?
Arbitr
 
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  #<1 ... 276277278279
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