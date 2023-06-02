moveton написав:Не нужно думать, что они совсем уж идиоты.
А то банкіри без блогерів ніц не знали:
Досі Приват був єдиним банком, який надавав клієнтам таку послугу. У банку не пояснили, чи мають намір відновити цю послугу пізніше, як і причин, через які її перестали надавати. Однак, як пояснили «Мінфіну» фахівці, проблема полягає в тому, що клієнти часто закачували в термінал старі купюри. «Ми такий функціонал у своїх кіосках запустили 2020 року і за два місяці закрили. Причина — старі купюри. На жаль, крім як на інкасо подіти їх нікуди. Результат: два місяці подивилися, що з ринку збираємо і закрили цей сервіс», — пояснив проблему член правління Ощадбанку (відповідальний за роздрібний бізнес) Антон Тютюн. https://minfin.com.ua/ua/2023/06/01/106839953/
На жаль відпала одночасно також можливість через термінал взаємодіяти з іншими особами.
в сенсі в 2020 році? я пам'ятаю, що поповнював в терміналах $ ще в 16-17 році