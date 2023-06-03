Додано: Суб 03 чер, 2023 18:20

M-Audio на мій погляд проблема з доларами саме в тому що брати їх чи не брати визначає касир "на свою думку". Цей бардак породжений елементарною відсутністю затверджених незалежним органом (у випадку з Україною це НБУ) єдиних для усіх банків правил для визначення платіжності банкнот іноземної валюти. Вони були але з приходом тітоньки Го НБУ їх скасував і дав це питання на відкуп банкам. А повинно бути чітко прописано що наявність плям, штампів, отворів певної площі, надривів певного розміру не роблять банкноту неплатіжною. І за їх наявності банк зобов'язаний приймати таку банкноту для зарахування на рахунки, вклади чи для обміну. І тоді проблема сама розсмокчеться. Бо коли людина розумітиме, що навіть зі штампом, чи надірвану в неї банкноту гарантовано прийме банк воне не стане морочити яйця та вимагати "сині 2017". Але на жаль НБУ зручно сидіти тихенько в стороні і ні за що не відповідати у цьому питанні. Поки ситуація не зміниться проблема існуватиме і буде лише погіршуватись