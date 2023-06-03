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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 чер, 2023 13:25
yuri_m написав: Howl написав:yuri_m
, когда Приват вывел наличные операции из льготного периода?
Так вроде на снятие наличных с кредитки никогда не было льготного периода. Об этом я и напомнил. Акция на снятие без комиссии совсем не отменяет начисление процентов, как за кредит наличными. По крайней мере в правилах этой акции ничего не сказано на эту тему. Или снятие наличных проходит, как торговая операция? Просто с кредитки наличные очень давно не снимал, поэтому не следил за изменениями в правилах.
В привате же операции снятия налички входили в льготный период
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Додано: Суб 03 чер, 2023 13:34
yuri_m, в Привате, А-банке, mono наличные операции (снятие, перевод) входить в льготный период. Банк на такие операции сразу берёт мзду порядка 4 %.
Для некоторых категорий клиентов такие операции ограничены.
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Додано: Суб 03 чер, 2023 14:10
greenozon написав:
СЬогодні теж прийшов дивний емейл (див нижче)
не розумію на чому тут заробіток бану??
у перспективі відсотків 3,5% від суми вашої можливої заборгованості
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Додано: Суб 03 чер, 2023 14:16
Востаннє редагувалось otshelnick1
в Суб 03 чер, 2023 17:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 03 чер, 2023 15:46
yuri_m написав:
Так вроде на снятие наличных с кредитки никогда не было льготного периода.
в приваті завжди був
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Додано: Суб 03 чер, 2023 16:37
Прийшло сьогодні смс:"тимчасово призупинено користування кредитними коштами". В кого ще таке є?
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ringM57
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Додано: Суб 03 чер, 2023 17:29
ringM57 написав:
Прийшло сьогодні смс:"тимчасово призупинено користування кредитними коштами". В кого ще таке є?
Яке місто ?
В Харкові приват наче попустило з цим. Почали вірити в ЗСУ напевно
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Додано: Суб 03 чер, 2023 17:46
smdtranz написав:
я не понимаю этого цирка со старой валютой.
во всем мире доллары есть доллары, в чем проблема выручкой с терминалов рассчитаться с американцами?
по тем же кредитным обязательствам, например
Изначально ноги растут из элементарного вранья в сочетании с желанием навариться. Когда в банке не хотят выполнять операцию для клиента, и не хотят называть истинную причину, они выдумывают небылицы. Чаще всего неведомые "технические проблемы" (как не вспомнить хрестоматийный "переход на новый процессинг"). В какой-то момент они открыли для себя новый способ: "у вас доллары старого образца/потертые/светятся", что очень быстро приобрело популярность. Думаю, немало валютных кредитчиков попались на эту удочку, когда надо погашать кредит, а банк деньги не принимает, услужливо предлагая "сдать на инкассо" за 20% от суммы. Потом, разумеется, и население тоже стало требовать новые идеальные купюры, потому что кому нужен лишний головняк, когда деньги есть, но не берут?
Наказывали бы банки за враньё клиентам - не было бы ничего этого, и доллары можно было бы сдать и купить любые.
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M-Audio
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Додано: Суб 03 чер, 2023 18:20
M-Audio на мій погляд проблема з доларами саме в тому що брати їх чи не брати визначає касир "на свою думку". Цей бардак породжений елементарною відсутністю затверджених незалежним органом (у випадку з Україною це НБУ) єдиних для усіх банків правил для визначення платіжності банкнот іноземної валюти. Вони були але з приходом тітоньки Го НБУ їх скасував і дав це питання на відкуп банкам. А повинно бути чітко прописано що наявність плям, штампів, отворів певної площі, надривів певного розміру не роблять банкноту неплатіжною. І за їх наявності банк зобов'язаний приймати таку банкноту для зарахування на рахунки, вклади чи для обміну. І тоді проблема сама розсмокчеться. Бо коли людина розумітиме, що навіть зі штампом, чи надірвану в неї банкноту гарантовано прийме банк воне не стане морочити яйця та вимагати "сині 2017". Але на жаль НБУ зручно сидіти тихенько в стороні і ні за що не відповідати у цьому питанні. Поки ситуація не зміниться проблема існуватиме і буде лише погіршуватись
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Alien
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Додано: Суб 03 чер, 2023 19:02
Alien написав:M-Audio
на мій погляд проблема з доларами саме в тому що брати їх чи не брати визначає касир "на свою думку". Цей бардак породжений елементарною відсутністю затверджених незалежним органом (у випадку з Україною це НБУ) єдиних для усіх банків правил для визначення платіжності банкнот іноземної валюти. Вони були але з приходом тітоньки Го НБУ їх скасував і дав це питання на відкуп банкам. А повинно бути чітко прописано що наявність плям, штампів, отворів певної площі, надривів певного розміру не роблять банкноту неплатіжною. І за їх наявності банк зобов'язаний приймати таку банкноту для зарахування на рахунки, вклади чи для обміну. І тоді проблема сама розсмокчеться. Бо коли людина розумітиме, що навіть зі штампом, чи надірвану в неї банкноту гарантовано прийме банк воне не стане морочити яйця та вимагати "сині 2017". Але на жаль НБУ зручно сидіти тихенько в стороні і ні за що не відповідати у цьому питанні. Поки ситуація не зміниться проблема існуватиме і буде лише погіршуватись
НБУ вирішує питання з нацвалютою. Готівкова іноземна,це наш вибір,це те що можно потримати на відміну від крипти. Якщо є вибір який хлам обирати,за емісійні обома руками.
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sens
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