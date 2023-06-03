sens приймання банками готівкової валюти для обміну чи зарахування на рахунки та вклади - є складовою частиною "касових операцій", правильність здійснення, яких банками України відноситься якраз до контрольних функцій НБУ. Ну і об'єктивності заради хочу нагадати сумні часи - кінця лютого - весни 2022 року коли ні пересічні, ні ПОВи носами не особливо крутили а брали ту валюту що була в наявності - і зі штампами, і з потертостями, і 1996 року. Воно зрозуміло що коли зараз в рамках допомоги неньці навезли емісійних банкнот то можна з одного боку "перебирати харчами", а з іншого намагатись нагнути пересічних на якісь фантастичні коміси -10-20%. Втім часи теж можуть змінюватись - лютий 2022 тому свідчення
Alien написав:на мій погляд проблема з доларами саме в тому що брати їх чи не брати визначає касир "на свою думку". Цей бардак породжений елементарною відсутністю затверджених незалежним органом (у випадку з Україною це НБУ)
стопе хіба не цим документом треба шльопати касирш по одному мякому місцю?
Alien написав:sens приймання банками готівкової валюти для обміну чи зарахування на рахунки та вклади - є складовою частиною "касових операцій", правильність здійснення, яких банками України відноситься якраз до контрольних функцій НБУ. Ну і об'єктивності заради хочу нагадати сумні часи - кінця лютого - весни 2022 року коли ні пересічні, ні ПОВи носами не особливо крутили а брали ту валюту що була в наявності - і зі штампами, і з потертостями, і 1996 року. Воно зрозуміло що коли зараз в рамках допомоги неньці навезли емісійних банкнот то можна з одного боку "перебирати харчами", а з іншого намагатись нагнути пересічних на якісь фантастичні коміси -10-20%. Втім часи теж можуть змінюватись - лютий 2022 тому свідчення
Вони взагалі зажрались. Повернулись біженці з Європи з євро. Обійшли три банки та два обмінника, поки знайшли прийомку без коміса в -10%
Искатель написав:Дуже легко можна було організувати передачу валюти на інші міста, використовуючи термінали. Звичайно, деталі тут я (як людина адекватна) викладати не стану, бо ще якийсь "Ютубер" ролик зніме.
тоже думаю, что причина не в "ветхих" купюрах. так как в привате работают умные люди и вполне могли ввести допустим коммисию (0.2% ... 2%) за приём валюты через терминал. И собственно продолжать (или начать) зарабатывать на хомячкак и любителях эмиссионного качества.
вижу по сути два варианта: 1. передача через терминал валюты по стране 2. по какой то причине наличная валюта в ближайшее времмя "не нужна" будет банкам (может курс просядет ниже официального или что-то ещё)