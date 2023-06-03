Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / ПриватБанк ПриватБанк + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 279280281282 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПриватБанк 3.3 5 48 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 8% 4 2- Погане. Некомпетентне. 10% 5 3- Задовільне. Хотілося б краще. 31% 15 4- Добре. Як і повинно бути. 42% 20 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 8% 4 Всього голосів : 48 Додано: Суб 03 чер, 2023 19:12 sens приймання банками готівкової валюти для обміну чи зарахування на рахунки та вклади - є складовою частиною "касових операцій", правильність здійснення, яких банками України відноситься якраз до контрольних функцій НБУ.

Ну і об'єктивності заради хочу нагадати сумні часи - кінця лютого - весни 2022 року коли ні пересічні, ні ПОВи носами не особливо крутили а брали ту валюту що була в наявності - і зі штампами, і з потертостями, і 1996 року. Воно зрозуміло що коли зараз в рамках допомоги неньці навезли емісійних банкнот то можна з одного боку "перебирати харчами", а з іншого намагатись нагнути пересічних на якісь фантастичні коміси -10-20%. Втім часи теж можуть змінюватись - лютий 2022 тому свідчення приймання банками готівкової валюти для обміну чи зарахування на рахунки та вклади - є складовою частиною "касових операцій", правильність здійснення, яких банками України відноситься якраз до контрольних функцій НБУ.Ну і об'єктивності заради хочу нагадати сумні часи - кінця лютого - весни 2022 року коли ні пересічні, ні ПОВи носами не особливо крутили а брали ту валюту що була в наявності - і зі штампами, і з потертостями, і 1996 року. Воно зрозуміло що коли зараз в рамках допомоги неньці навезли емісійних банкнот то можна з одного боку "перебирати харчами", а з іншого намагатись нагнути пересічних на якісь фантастичні коміси -10-20%. Втім часи теж можуть змінюватись - лютий 2022 тому свідчення Alien Повідомлень: 2089 З нами з: 12.01.20 Подякував: 63 раз. Подякували: 618 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 чер, 2023 19:33 Re: ПриватБанк Alien написав: на мій погляд проблема з доларами саме в тому що брати їх чи не брати визначає касир "на свою думку". Цей бардак породжений елементарною відсутністю затверджених незалежним органом (у випадку з Україною це НБУ) на мій погляд проблема з доларами саме в тому що брати їх чи не брати визначає касир "на свою думку". Цей бардак породжений елементарною відсутністю затверджених незалежним органом (у випадку з Україною це НБУ)





стопе

хіба не цим документом треба шльопати касирш по одному мякому місцю?



https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0134500-18#Text



за те що крутять носом і нігтиками і відфутболюють левову частку зеленої капусти в касі.. стопехіба не цим документом треба шльопати касирш по одному мякому місцю?за те що крутять носом і нігтиками і відфутболюють левову частку зеленої капусти в касі.. greenozon Повідомлень: 15137 З нами з: 01.06.14 Подякував: 329 раз. Подякували: 1436 раз. Профіль 1 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 чер, 2023 19:34 Alien написав: sens приймання банками готівкової валюти для обміну чи зарахування на рахунки та вклади - є складовою частиною "касових операцій", правильність здійснення, яких банками України відноситься якраз до контрольних функцій НБУ.

Ну і об'єктивності заради хочу нагадати сумні часи - кінця лютого - весни 2022 року коли ні пересічні, ні ПОВи носами не особливо крутили а брали ту валюту що була в наявності - і зі штампами, і з потертостями, і 1996 року. Воно зрозуміло що коли зараз в рамках допомоги неньці навезли емісійних банкнот то можна з одного боку "перебирати харчами", а з іншого намагатись нагнути пересічних на якісь фантастичні коміси -10-20%. Втім часи теж можуть змінюватись - лютий 2022 тому свідчення приймання банками готівкової валюти для обміну чи зарахування на рахунки та вклади - є складовою частиною "касових операцій", правильність здійснення, яких банками України відноситься якраз до контрольних функцій НБУ.Ну і об'єктивності заради хочу нагадати сумні часи - кінця лютого - весни 2022 року коли ні пересічні, ні ПОВи носами не особливо крутили а брали ту валюту що була в наявності - і зі штампами, і з потертостями, і 1996 року. Воно зрозуміло що коли зараз в рамках допомоги неньці навезли емісійних банкнот то можна з одного боку "перебирати харчами", а з іншого намагатись нагнути пересічних на якісь фантастичні коміси -10-20%. Втім часи теж можуть змінюватись - лютий 2022 тому свідчення

Вони взагалі зажрались. Повернулись біженці з Європи з євро. Обійшли три банки та два обмінника, поки знайшли прийомку без коміса в -10% Вони взагалі зажрались. Повернулись біженці з Європи з євро. Обійшли три банки та два обмінника, поки знайшли прийомку без коміса в -10% Hemi Повідомлень: 206 З нами з: 13.04.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 30 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 чер, 2023 19:38 Re: ПриватБанк greenozon написав: хіба не цим документом треба шльопати касирш по одному мякому місцю? хіба не цим документом треба шльопати касирш по одному мякому місцю?

Здається, цим документом можна шльопати лише тоді, коли зелена капуста стане національною валютою України. Здається, цим документом можна шльопати лише тоді, коли зелена капуста стане національною валютою України. ingtrans

Повідомлень: 3684 З нами з: 31.07.19 Подякував: 107 раз. Подякували: 517 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 чер, 2023 20:15 ingtrans написав: greenozon написав: хіба не цим документом треба шльопати касирш по одному мякому місцю? хіба не цим документом треба шльопати касирш по одному мякому місцю? Здається, цим документом можна шльопати лише тоді, коли зелена капуста стане національною валютою України. Здається, цим документом можна шльопати лише тоді, коли зелена капуста стане національною валютою України.

Та не здається, а однозначно сформульовано із самого початку тексту закону.

Ніякого відношення до іноземної валюти цей закон не має. Та не здається, а однозначно сформульовано із самого початку тексту закону.Ніякого відношення до іноземної валюти цей закон не має. Starikan 2 Повідомлень: 19452 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2500 раз. Подякували: 3085 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 чер, 2023 20:39 Искатель написав: Дуже легко можна було організувати передачу валюти на інші міста, використовуючи термінали. Звичайно, деталі тут я (як людина адекватна) викладати не стану, бо ще якийсь "Ютубер" ролик зніме. Дуже легко можна було організувати передачу валюти на інші міста, використовуючи термінали. Звичайно, деталі тут я (як людина адекватна) викладати не стану, бо ще якийсь "Ютубер" ролик зніме.



тоже думаю, что причина не в "ветхих" купюрах.

так как в привате работают умные люди и вполне могли ввести допустим коммисию (0.2% ... 2%) за приём валюты через терминал. И собственно продолжать (или начать) зарабатывать на хомячкак и любителях эмиссионного качества.



вижу по сути два варианта:

1. передача через терминал валюты по стране

2. по какой то причине наличная валюта в ближайшее времмя "не нужна" будет банкам (может курс просядет ниже официального или что-то ещё) тоже думаю, что причина не в "ветхих" купюрах.так как в привате работают умные люди и вполне могли ввести допустим коммисию (0.2% ... 2%) за приём валюты через терминал. И собственно продолжать (или начать) зарабатывать на хомячкак и любителях эмиссионного качества.вижу по сути два варианта:1. передача через терминал валюты по стране2. по какой то причине наличная валюта в ближайшее времмя "не нужна" будет банкам (может курс просядет ниже официального или что-то ещё) uaprofi

Повідомлень: 5483 З нами з: 21.04.11 Подякував: 823 раз. Подякували: 646 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 чер, 2023 22:00 Alien написав: І за їх наявності банк зобов'язаний приймати таку банкноту для зарахування на рахунки, вклади чи для обміну. І тоді проблема сама розсмокчеться. І за їх наявності банк зобов'язаний приймати таку банкноту для зарахування на рахунки, вклади чи для обміну. І тоді проблема сама розсмокчеться. Ні, не розсмокчеться. Ви самі написали, що були часи, коли ознаки платіжоспроможності були прописані в інструкціях, але це не заважало банкам відмовляти в прийомі валюти. Так, можна було витратити купу часу, довести свою правоту, та змусити банк все-ж таки прийняти гроші. А справа в тому, що ані банк, ані касир, ані начальник відділення жодної відповідальності за свої дії не несуть. Тобто, можна відмовити клієнту, і він піде собі - то й добре. А якщо не піде, тоді, можливо, доведеться виконати його вимоги, але ж банк нічого не втрачає.

Нажаль, в законодавстві, навіть прописані обов'язки суспільно-значущих суб'єктів і посадових осіб ніколи не супроводжуються прописаним покаранням за їх невиконання. На віміну від обов'язків громадянина. Було б навпаки -- порядку в державі б значно побільшало (бо перший порушник прав та законів якраз держава і є). Ні, не розсмокчеться. Ви самі написали, що були часи, коли ознаки платіжоспроможності були прописані в інструкціях, але це не заважало банкам відмовляти в прийомі валюти. Так, можна було витратити купу часу, довести свою правоту, та змусити банк все-ж таки прийняти гроші. А справа в тому, що ані банк, ані касир, ані начальник відділення жодної відповідальності за свої дії не несуть. Тобто, можна відмовити клієнту, і він піде собі - то й добре. А якщо не піде, тоді, можливо, доведеться виконати його вимоги, але ж банк нічого не втрачає.Нажаль, в законодавстві, навіть прописані обов'язки суспільно-значущих суб'єктів і посадових осіб ніколи не супроводжуються прописаним покаранням за їх невиконання. На віміну від обов'язків громадянина. Було б навпаки -- порядку в державі б значно побільшало (бо перший порушник прав та законів якраз держава і є). M-Audio Повідомлень: 2779 З нами з: 23.03.11 Подякував: 545 раз. Подякували: 395 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 чер, 2023 22:49 M-Audio не хочу з вами сперечатись - ситуації в банках можуть бути усілякі. Буду вести мову виключно про власний досвід. У часи, коли існували чіткі правила НБУ щодо критеріїв по яким банки були зобов'язані приймати справжні банкноти іноземної валюти, які мали певні ознаки зношення для валютообмінних операцій або для зарахування на рахунки і вклади в мене було кілька випадків коли касири різних банків намагалися відмовити мені чи моїм знайомим у прийманні певних банкнот - в жодному з випадків нікого з банківських працівників не виникала потреба якось притягувати до якоїсь відповідальності. В усіх випадках я достатньо було запросити завкаси (або керуючого якщо в банківській установі не було посади завкаси) і просив перечитати нормативний документ НБУ і повідомити згідно з якого з критеріїв та чи інша банкнота не може бути прийнята. Так були випадки коли разом з касиром вони міряли лінійкою довжину надривів чи діаметр отвору - але в усіх випадках завкаси (чи керуюча) визнавали що підстав для відмови у прийманні конкретної банкноти немає і в підсумку банкноту приймали. Це все було з банкнотами що мали реальні фізичні пошкодження паперу. Наявність невеликих штампів, написів, некритичної загальної потертості чи забрудненості, що не спотворювали окремі елементи захисту банкнот взагалі тоді не розглядались як причина для відмови в прийнятті банкнот. Тому вважаю що поява нормативного документу НБУ з чіткими критеріями як мінімум здатна навести порядок у цьому питанні. Так ситуації можуть виникати самі різні, але відмов стане набагато менше і довести фізичній особі свою правоту стане набагато легше. В будь якому випадку у фізособи з'явиться вибір - відстоювати свої права чи схиляти голову перед свавіллям касира. Alien Повідомлень: 2089 З нами з: 12.01.20 Подякував: 63 раз. Подякували: 618 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 чер, 2023 01:40 Starikan написав: ingtrans написав: greenozon написав: хіба не цим документом треба шльопати касирш по одному мякому місцю? хіба не цим документом треба шльопати касирш по одному мякому місцю? Здається, цим документом можна шльопати лише тоді, коли зелена капуста стане національною валютою України. Здається, цим документом можна шльопати лише тоді, коли зелена капуста стане національною валютою України.

Та не здається, а однозначно сформульовано із самого початку тексту закону.

Ніякого відношення до іноземної валюти цей закон не має. Та не здається, а однозначно сформульовано із самого початку тексту закону.Ніякого відношення до іноземної валюти цей закон не має.

Для іноземних валют - Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами

на валютному ринку України, яке затверджено постановою правління НБУ № 1 від 02 січня 2019 року, і Додаток до цього Положення:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0001500-19#Text Для- Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металамина валютному ринку України, яке затверджено постановою правління НБУ № 1 від 02 січня 2019 року, і Додаток до цього Положення: Honestus Повідомлень: 92 З нами з: 26.12.22 Подякував: 33 раз. Подякували: 13 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 279280281282 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Ірина_