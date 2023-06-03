sens приймання банками готівкової валюти для обміну чи зарахування на рахунки та вклади - є складовою частиною "касових операцій", правильність здійснення, яких банками України відноситься якраз до контрольних функцій НБУ. Ну і об'єктивності заради хочу нагадати сумні часи - кінця лютого - весни 2022 року коли ні пересічні, ні ПОВи носами не особливо крутили а брали ту валюту що була в наявності - і зі штампами, і з потертостями, і 1996 року. Воно зрозуміло що коли зараз в рамках допомоги неньці навезли емісійних банкнот то можна з одного боку "перебирати харчами", а з іншого намагатись нагнути пересічних на якісь фантастичні коміси -10-20%. Втім часи теж можуть змінюватись - лютий 2022 тому свідчення
Alien написав:на мій погляд проблема з доларами саме в тому що брати їх чи не брати визначає касир "на свою думку". Цей бардак породжений елементарною відсутністю затверджених незалежним органом (у випадку з Україною це НБУ)
стопе хіба не цим документом треба шльопати касирш по одному мякому місцю?
Alien написав:sens приймання банками готівкової валюти для обміну чи зарахування на рахунки та вклади - є складовою частиною "касових операцій", правильність здійснення, яких банками України відноситься якраз до контрольних функцій НБУ. Ну і об'єктивності заради хочу нагадати сумні часи - кінця лютого - весни 2022 року коли ні пересічні, ні ПОВи носами не особливо крутили а брали ту валюту що була в наявності - і зі штампами, і з потертостями, і 1996 року. Воно зрозуміло що коли зараз в рамках допомоги неньці навезли емісійних банкнот то можна з одного боку "перебирати харчами", а з іншого намагатись нагнути пересічних на якісь фантастичні коміси -10-20%. Втім часи теж можуть змінюватись - лютий 2022 тому свідчення
Вони взагалі зажрались. Повернулись біженці з Європи з євро. Обійшли три банки та два обмінника, поки знайшли прийомку без коміса в -10%
Искатель написав:Дуже легко можна було організувати передачу валюти на інші міста, використовуючи термінали. Звичайно, деталі тут я (як людина адекватна) викладати не стану, бо ще якийсь "Ютубер" ролик зніме.
тоже думаю, что причина не в "ветхих" купюрах. так как в привате работают умные люди и вполне могли ввести допустим коммисию (0.2% ... 2%) за приём валюты через терминал. И собственно продолжать (или начать) зарабатывать на хомячкак и любителях эмиссионного качества.
вижу по сути два варианта: 1. передача через терминал валюты по стране 2. по какой то причине наличная валюта в ближайшее времмя "не нужна" будет банкам (может курс просядет ниже официального или что-то ещё)
Alien написав:І за їх наявності банк зобов'язаний приймати таку банкноту для зарахування на рахунки, вклади чи для обміну. І тоді проблема сама розсмокчеться.
Ні, не розсмокчеться. Ви самі написали, що були часи, коли ознаки платіжоспроможності були прописані в інструкціях, але це не заважало банкам відмовляти в прийомі валюти. Так, можна було витратити купу часу, довести свою правоту, та змусити банк все-ж таки прийняти гроші. А справа в тому, що ані банк, ані касир, ані начальник відділення жодної відповідальності за свої дії не несуть. Тобто, можна відмовити клієнту, і він піде собі - то й добре. А якщо не піде, тоді, можливо, доведеться виконати його вимоги, але ж банк нічого не втрачає. Нажаль, в законодавстві, навіть прописані обов'язки суспільно-значущих суб'єктів і посадових осіб ніколи не супроводжуються прописаним покаранням за їх невиконання. На віміну від обов'язків громадянина. Було б навпаки -- порядку в державі б значно побільшало (бо перший порушник прав та законів якраз держава і є).
M-Audio не хочу з вами сперечатись - ситуації в банках можуть бути усілякі. Буду вести мову виключно про власний досвід. У часи, коли існували чіткі правила НБУ щодо критеріїв по яким банки були зобов'язані приймати справжні банкноти іноземної валюти, які мали певні ознаки зношення для валютообмінних операцій або для зарахування на рахунки і вклади в мене було кілька випадків коли касири різних банків намагалися відмовити мені чи моїм знайомим у прийманні певних банкнот - в жодному з випадків нікого з банківських працівників не виникала потреба якось притягувати до якоїсь відповідальності. В усіх випадках я достатньо було запросити завкаси (або керуючого якщо в банківській установі не було посади завкаси) і просив перечитати нормативний документ НБУ і повідомити згідно з якого з критеріїв та чи інша банкнота не може бути прийнята. Так були випадки коли разом з касиром вони міряли лінійкою довжину надривів чи діаметр отвору - але в усіх випадках завкаси (чи керуюча) визнавали що підстав для відмови у прийманні конкретної банкноти немає і в підсумку банкноту приймали. Це все було з банкнотами що мали реальні фізичні пошкодження паперу. Наявність невеликих штампів, написів, некритичної загальної потертості чи забрудненості, що не спотворювали окремі елементи захисту банкнот взагалі тоді не розглядались як причина для відмови в прийнятті банкнот. Тому вважаю що поява нормативного документу НБУ з чіткими критеріями як мінімум здатна навести порядок у цьому питанні. Так ситуації можуть виникати самі різні, але відмов стане набагато менше і довести фізичній особі свою правоту стане набагато легше. В будь якому випадку у фізособи з'явиться вибір - відстоювати свої права чи схиляти голову перед свавіллям касира.
greenozon написав:хіба не цим документом треба шльопати касирш по одному мякому місцю?
Здається, цим документом можна шльопати лише тоді, коли зелена капуста стане національною валютою України.
Та не здається, а однозначно сформульовано із самого початку тексту закону. Ніякого відношення до іноземної валюти цей закон не має.
Для іноземних валют - Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України, яке затверджено постановою правління НБУ № 1 від 02 січня 2019 року, і Додаток до цього Положення: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0001500-19#Text