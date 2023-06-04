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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 280281282283>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 48
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
4
2- Погане. Некомпетентне.
10%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
4
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 19:12

sens приймання банками готівкової валюти для обміну чи зарахування на рахунки та вклади - є складовою частиною "касових операцій", правильність здійснення, яких банками України відноситься якраз до контрольних функцій НБУ.
Ну і об'єктивності заради хочу нагадати сумні часи - кінця лютого - весни 2022 року коли ні пересічні, ні ПОВи носами не особливо крутили а брали ту валюту що була в наявності - і зі штампами, і з потертостями, і 1996 року. Воно зрозуміло що коли зараз в рамках допомоги неньці навезли емісійних банкнот то можна з одного боку "перебирати харчами", а з іншого намагатись нагнути пересічних на якісь фантастичні коміси -10-20%. Втім часи теж можуть змінюватись - лютий 2022 тому свідчення :shock:
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 19:33

Re: ПриватБанк

  Alien написав:на мій погляд проблема з доларами саме в тому що брати їх чи не брати визначає касир "на свою думку". Цей бардак породжений елементарною відсутністю затверджених незалежним органом (у випадку з Україною це НБУ)



стопе
хіба не цим документом треба шльопати касирш по одному мякому місцю?

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0134500-18#Text

за те що крутять носом і нігтиками і відфутболюють левову частку зеленої капусти в касі..
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 19:34

  Alien написав:sens приймання банками готівкової валюти для обміну чи зарахування на рахунки та вклади - є складовою частиною "касових операцій", правильність здійснення, яких банками України відноситься якраз до контрольних функцій НБУ.
Ну і об'єктивності заради хочу нагадати сумні часи - кінця лютого - весни 2022 року коли ні пересічні, ні ПОВи носами не особливо крутили а брали ту валюту що була в наявності - і зі штампами, і з потертостями, і 1996 року. Воно зрозуміло що коли зараз в рамках допомоги неньці навезли емісійних банкнот то можна з одного боку "перебирати харчами", а з іншого намагатись нагнути пересічних на якісь фантастичні коміси -10-20%. Втім часи теж можуть змінюватись - лютий 2022 тому свідчення :shock:

Вони взагалі зажрались. Повернулись біженці з Європи з євро. Обійшли три банки та два обмінника, поки знайшли прийомку без коміса в -10%
Hemi
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 19:38

Re: ПриватБанк

  greenozon написав:хіба не цим документом треба шльопати касирш по одному мякому місцю?

Здається, цим документом можна шльопати лише тоді, коли зелена капуста стане національною валютою України.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 20:15

  ingtrans написав:
  greenozon написав:хіба не цим документом треба шльопати касирш по одному мякому місцю?
Здається, цим документом можна шльопати лише тоді, коли зелена капуста стане національною валютою України.

Та не здається, а однозначно сформульовано із самого початку тексту закону.
Ніякого відношення до іноземної валюти цей закон не має.
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 20:39

  Искатель написав:Дуже легко можна було організувати передачу валюти на інші міста, використовуючи термінали. Звичайно, деталі тут я (як людина адекватна) викладати не стану, бо ще якийсь "Ютубер" ролик зніме.


тоже думаю, что причина не в "ветхих" купюрах.
так как в привате работают умные люди и вполне могли ввести допустим коммисию (0.2% ... 2%) за приём валюты через терминал. И собственно продолжать (или начать) зарабатывать на хомячкак и любителях эмиссионного качества.

вижу по сути два варианта:
1. передача через терминал валюты по стране
2. по какой то причине наличная валюта в ближайшее времмя "не нужна" будет банкам (может курс просядет ниже официального или что-то ещё)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 22:00

  Alien написав:І за їх наявності банк зобов'язаний приймати таку банкноту для зарахування на рахунки, вклади чи для обміну. І тоді проблема сама розсмокчеться.
Ні, не розсмокчеться. Ви самі написали, що були часи, коли ознаки платіжоспроможності були прописані в інструкціях, але це не заважало банкам відмовляти в прийомі валюти. Так, можна було витратити купу часу, довести свою правоту, та змусити банк все-ж таки прийняти гроші. А справа в тому, що ані банк, ані касир, ані начальник відділення жодної відповідальності за свої дії не несуть. Тобто, можна відмовити клієнту, і він піде собі - то й добре. А якщо не піде, тоді, можливо, доведеться виконати його вимоги, але ж банк нічого не втрачає.
Нажаль, в законодавстві, навіть прописані обов'язки суспільно-значущих суб'єктів і посадових осіб ніколи не супроводжуються прописаним покаранням за їх невиконання. На віміну від обов'язків громадянина. Було б навпаки -- порядку в державі б значно побільшало (бо перший порушник прав та законів якраз держава і є).
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 22:49

Del
Востаннє редагувалось Alien в Нед 04 чер, 2023 05:48, всього редагувалось 1 раз.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 01:40

  Starikan написав:
  ingtrans написав:
  greenozon написав:хіба не цим документом треба шльопати касирш по одному мякому місцю?
Здається, цим документом можна шльопати лише тоді, коли зелена капуста стане національною валютою України.

Та не здається, а однозначно сформульовано із самого початку тексту закону.
Ніякого відношення до іноземної валюти цей закон не має.

Для іноземних валют - Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами
на валютному ринку України, яке затверджено постановою правління НБУ № 1 від 02 січня 2019 року, і Додаток до цього Положення:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0001500-19#Text
Honestus
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 07:36

Ну от і все стає на свої місця... Виявляється, що і Закон є, і Положення, і навіть Додаток, дотримання яких банкаи абсолютно достатньо для повернення валютообміну в цивілізоване русло.
Чекаємо від згадуваних ютубних Тарасів - і того, що Гук, і того, що Юрист-Адвокат-Одеса роз'яснень, як себе вести в касах. Або просто друкуємо весь Закон, йдемо до каси і вимагаємо його виконання.
Vivat
 
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