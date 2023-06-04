sens приймання банками готівкової валюти для обміну чи зарахування на рахунки та вклади - є складовою частиною "касових операцій", правильність здійснення, яких банками України відноситься якраз до контрольних функцій НБУ. Ну і об'єктивності заради хочу нагадати сумні часи - кінця лютого - весни 2022 року коли ні пересічні, ні ПОВи носами не особливо крутили а брали ту валюту що була в наявності - і зі штампами, і з потертостями, і 1996 року. Воно зрозуміло що коли зараз в рамках допомоги неньці навезли емісійних банкнот то можна з одного боку "перебирати харчами", а з іншого намагатись нагнути пересічних на якісь фантастичні коміси -10-20%. Втім часи теж можуть змінюватись - лютий 2022 тому свідчення
Alien написав:на мій погляд проблема з доларами саме в тому що брати їх чи не брати визначає касир "на свою думку". Цей бардак породжений елементарною відсутністю затверджених незалежним органом (у випадку з Україною це НБУ)
стопе хіба не цим документом треба шльопати касирш по одному мякому місцю?
Alien написав:sens приймання банками готівкової валюти для обміну чи зарахування на рахунки та вклади - є складовою частиною "касових операцій", правильність здійснення, яких банками України відноситься якраз до контрольних функцій НБУ. Ну і об'єктивності заради хочу нагадати сумні часи - кінця лютого - весни 2022 року коли ні пересічні, ні ПОВи носами не особливо крутили а брали ту валюту що була в наявності - і зі штампами, і з потертостями, і 1996 року. Воно зрозуміло що коли зараз в рамках допомоги неньці навезли емісійних банкнот то можна з одного боку "перебирати харчами", а з іншого намагатись нагнути пересічних на якісь фантастичні коміси -10-20%. Втім часи теж можуть змінюватись - лютий 2022 тому свідчення
Вони взагалі зажрались. Повернулись біженці з Європи з євро. Обійшли три банки та два обмінника, поки знайшли прийомку без коміса в -10%
Искатель написав:Дуже легко можна було організувати передачу валюти на інші міста, використовуючи термінали. Звичайно, деталі тут я (як людина адекватна) викладати не стану, бо ще якийсь "Ютубер" ролик зніме.
тоже думаю, что причина не в "ветхих" купюрах. так как в привате работают умные люди и вполне могли ввести допустим коммисию (0.2% ... 2%) за приём валюты через терминал. И собственно продолжать (или начать) зарабатывать на хомячкак и любителях эмиссионного качества.
вижу по сути два варианта: 1. передача через терминал валюты по стране 2. по какой то причине наличная валюта в ближайшее времмя "не нужна" будет банкам (может курс просядет ниже официального или что-то ещё)
Alien написав:І за їх наявності банк зобов'язаний приймати таку банкноту для зарахування на рахунки, вклади чи для обміну. І тоді проблема сама розсмокчеться.
Ні, не розсмокчеться. Ви самі написали, що були часи, коли ознаки платіжоспроможності були прописані в інструкціях, але це не заважало банкам відмовляти в прийомі валюти. Так, можна було витратити купу часу, довести свою правоту, та змусити банк все-ж таки прийняти гроші. А справа в тому, що ані банк, ані касир, ані начальник відділення жодної відповідальності за свої дії не несуть. Тобто, можна відмовити клієнту, і він піде собі - то й добре. А якщо не піде, тоді, можливо, доведеться виконати його вимоги, але ж банк нічого не втрачає. Нажаль, в законодавстві, навіть прописані обов'язки суспільно-значущих суб'єктів і посадових осіб ніколи не супроводжуються прописаним покаранням за їх невиконання. На віміну від обов'язків громадянина. Було б навпаки -- порядку в державі б значно побільшало (бо перший порушник прав та законів якраз держава і є).
greenozon написав:хіба не цим документом треба шльопати касирш по одному мякому місцю?
Здається, цим документом можна шльопати лише тоді, коли зелена капуста стане національною валютою України.
Та не здається, а однозначно сформульовано із самого початку тексту закону. Ніякого відношення до іноземної валюти цей закон не має.
Для іноземних валют - Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України, яке затверджено постановою правління НБУ № 1 від 02 січня 2019 року, і Додаток до цього Положення: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0001500-19#Text
Ну от і все стає на свої місця... Виявляється, що і Закон є, і Положення, і навіть Додаток, дотримання яких банкаи абсолютно достатньо для повернення валютообміну в цивілізоване русло. Чекаємо від згадуваних ютубних Тарасів - і того, що Гук, і того, що Юрист-Адвокат-Одеса роз'яснень, як себе вести в касах. Або просто друкуємо весь Закон, йдемо до каси і вимагаємо його виконання.