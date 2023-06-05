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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 чер, 2023 07:45
Ознаки зношення банкнот іноземної валюти, які приймаються банками, небанківськими установами та операторами поштового зв’язку, пунктами обміну валюти на території України
1. Локальні потертості (часткова втрата фарби на зображеннях) та/або втрата папером жорсткості.
2. Відбитки штампів/печаток, написи, уключаючи видимі в ультрафіолетових променях, загальна площа яких не перевищує 200 мм-2 .
3. Плями, загальна кількість яких не перевищує трьох штук діаметром до 5 мм кожна.
4. Надриви або надрізи, загальна кількість яких не перевищує трьох штук довжиною до 3 мм кожний.
5. Отвори та проколи, загальна кількість яких не перевищує чотирьох штук діаметром не більше 1 мм кожний.
ну есть ишо? пока не касира не накажут материально пофиг любой закон
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Додано: Пон 05 чер, 2023 16:22
пришло сообщение что с универсалки можно снять кл без комиса. у меня там 75к. куда пристроить?
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andreyiskra
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Додано: Пон 05 чер, 2023 16:35
Ну, как минимум, в izibank/sportbank под 10 % годовых.
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Додано: Пон 05 чер, 2023 17:13
andreyiskra написав:
пришло сообщение что с универсалки можно снять кл без комиса. у меня там 75к. куда пристроить?
Эх, мне бы такое сообщение ...
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ramaz
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