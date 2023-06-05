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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 280281282283

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 48
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
4
2- Погане. Некомпетентне.
10%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
4
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 07:45

Re: ПриватБанк

Ознаки зношення банкнот іноземної валюти, які приймаються банками, небанківськими установами та операторами поштового зв’язку, пунктами обміну валюти на території України

1. Локальні потертості (часткова втрата фарби на зображеннях) та/або втрата папером жорсткості.

2. Відбитки штампів/печаток, написи, уключаючи видимі в ультрафіолетових променях, загальна площа яких не перевищує 200 мм-2 .

3. Плями, загальна кількість яких не перевищує трьох штук діаметром до 5 мм кожна.

4. Надриви або надрізи, загальна кількість яких не перевищує трьох штук довжиною до 3 мм кожний.

5. Отвори та проколи, загальна кількість яких не перевищує чотирьох штук діаметром не більше 1 мм кожний.


ну есть ишо? пока не касира не накажут материально пофиг любой закон
nekefer
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 16:22

Re: ПриватБанк

пришло сообщение что с универсалки можно снять кл без комиса. у меня там 75к. куда пристроить?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 16:35

Re: ПриватБанк

Ну, как минимум, в izibank/sportbank под 10 % годовых.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 17:13

  andreyiskra написав:пришло сообщение что с универсалки можно снять кл без комиса. у меня там 75к. куда пристроить?

Эх, мне бы такое сообщение ... :D
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 21:14

  ramaz написав:
  andreyiskra написав:пришло сообщение что с универсалки можно снять кл без комиса. у меня там 75к. куда пристроить?

Эх, мне бы такое сообщение ... :D

Я ещё в середине мая пристроил.
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 22:12

  Vivat написав:Ну от і все стає на свої місця... Виявляється, що і Закон є, і Положення, і навіть Додаток, дотримання яких банкаи абсолютно достатньо для повернення валютообміну в цивілізоване русло.
Чекаємо від згадуваних ютубних Тарасів - і того, що Гук, і того, що Юрист-Адвокат-Одеса роз'яснень, як себе вести в касах. Або просто друкуємо весь Закон, йдемо до каси і вимагаємо його виконання.

Закону про інвалюту нема. Є положення НБУ з Додатком. Вам скажуть "Дзвоніть в НБУ, не заважайте працювати". Або "в мене інструкція від нач.відділення", у того - "від центрального офіса, їзжайте туди і з'ясовуйте".
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