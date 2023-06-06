lamal написав:поповнення приватвкладу через касу безкоштовне ?
Так. Скоріше за все, необхідно через Приват24 створити запит на поповнення готівкою і код операції назвати касирові.
Створив запит на поповнення приват вкладу. Висвітило код, для каси, одночасно прийшло смс -пуш з кодом. Подумав добре нічого писати не треба. Прийшов у відділення і не можу знайти той код у телефоні. Даю телефон касиру, менеджеру: де його шукати. Новий створити не дає, каже що денний ліміт вичерпано. Але менеджер молодець, пошукала десь на своєму планшеті, і написала мені на папірчику, з ним і пішов в касу.
pavyak написав:Створив запит на поповнення приват вкладу. Висвітило код, для каси, одночасно прийшло смс -пуш з кодом. Подумав добре нічого писати не треба. Прийшов у відділення і не можу знайти той код у телефоні. Даю телефон касиру, менеджеру: де його шукати. Новий створити не дає, каже що денний ліміт вичерпано. Але менеджер молодець, пошукала десь на своєму планшеті, і написала мені на папірчику, з ним і пішов в касу.
А оно обязательно сейчас нужно так всем голову не морочить? Давно не требовалось, но десяток лет назад я просто подходил в кассу, говорил "Мне пополнить Приват-вклад" и там сами с кодами и планшетами разбирались.
pavyak написав:Створив запит на поповнення приват вкладу. Висвітило код, для каси, одночасно прийшло смс -пуш з кодом. Подумав добре нічого писати не треба. Прийшов у відділення і не можу знайти той код у телефоні. Даю телефон касиру, менеджеру: де його шукати. Новий створити не дає, каже що денний ліміт вичерпано. Але менеджер молодець, пошукала десь на своєму планшеті, і написала мені на папірчику, з ним і пішов в касу.
А оно обязательно сейчас нужно так всем голову не морочить? Давно не требовалось, но десяток лет назад я просто подходил в кассу, говорил "Мне пополнить Приват-вклад" и там сами с кодами и планшетами разбирались.