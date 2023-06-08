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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 281282283284

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ПриватБанк 3.3 5 48
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
4
2- Погане. Некомпетентне.
10%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
4
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 18:28

  Howl написав:
  lamal написав:поповнення приватвкладу через касу безкоштовне ?
Так. Скоріше за все, необхідно через Приват24 створити запит на поповнення готівкою і код операції назвати касирові.

Створив запит на поповнення приват вкладу. Висвітило код, для каси, одночасно прийшло смс -пуш з кодом. Подумав добре нічого писати не треба. Прийшов у відділення і не можу знайти той код у телефоні. Даю телефон касиру, менеджеру: де його шукати. Новий створити не дає, каже що денний ліміт вичерпано. Але менеджер молодець, пошукала десь на своєму планшеті, і написала мені на папірчику, з ним і пішов в касу.
pavyak
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 19:53

Re: ПриватБанк

pavyak, є таке :(
Я роблю скрін на всяк випадок.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 20:43

  pavyak написав:Створив запит на поповнення приват вкладу. Висвітило код, для каси, одночасно прийшло смс -пуш з кодом. Подумав добре нічого писати не треба. Прийшов у відділення і не можу знайти той код у телефоні. Даю телефон касиру, менеджеру: де його шукати. Новий створити не дає, каже що денний ліміт вичерпано. Але менеджер молодець, пошукала десь на своєму планшеті, і написала мені на папірчику, з ним і пішов в касу.

А оно обязательно сейчас нужно так всем голову не морочить? Давно не требовалось, но десяток лет назад я просто подходил в кассу, говорил "Мне пополнить Приват-вклад" и там сами с кодами и планшетами разбирались.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 21:35

Re: ПриватБанк

У ПриватБанку стався збій: порушено оплату картками і не тільки

https://www.rbc.ua/rus/news/privatbanku ... 68090.html
otshelnick1
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 22:49

  moveton написав:
  pavyak написав:Створив запит на поповнення приват вкладу. Висвітило код, для каси, одночасно прийшло смс -пуш з кодом. Подумав добре нічого писати не треба. Прийшов у відділення і не можу знайти той код у телефоні. Даю телефон касиру, менеджеру: де його шукати. Новий створити не дає, каже що денний ліміт вичерпано. Але менеджер молодець, пошукала десь на своєму планшеті, і написала мені на папірчику, з ним і пішов в касу.

А оно обязательно сейчас нужно так всем голову не морочить? Давно не требовалось, но десяток лет назад я просто подходил в кассу, говорил "Мне пополнить Приват-вклад" и там сами с кодами и планшетами разбирались.

Якщо безкоштовно то можна і помудрувати
sens
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 23:11

  sens написав:Якщо безкоштовно то можна і помудрувати

В смысле потому, что от бесплатности скучно? Пополнение Приват-вклада наличкой всегда было бесплатно. А какое-то время даже и с элитных карт можно было через него на шару обналичивать.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 12:56

Влітку депозит

  moveton написав:
  sens написав:Якщо безкоштовно то можна і помудрувати

В смысле потому, что от бесплатности скучно? Пополнение Приват-вклада наличкой всегда было бесплатно. А какое-то время даже и с элитных карт можно было через него на шару обналичивать.
єдиний держбанк який до перемоги не долучається в депозитах, Ощадбанк Укргазбанк та Укрексімбанк на три місяці дають 17%,тут навіть поломали поповнення в терміналах валютою. Якісь різні підходи до участі в перемозі,чи приват вже не державний.
sens
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