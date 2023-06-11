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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 чер, 2023 14:45
mihasik, це робиться через SWIFT. Вихідні SWIFT обмежені, просто так зробити не вийде. Поспілкуйтеся з підтримкою банку щодо цього.
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