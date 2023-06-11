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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 282283284285

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 49
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
4
2- Погане. Некомпетентне.
12%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
4
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 14:45

Re: ПриватБанк

mihasik, це робиться через SWIFT. Вихідні SWIFT обмежені, просто так зробити не вийде. Поспілкуйтеся з підтримкою банку щодо цього.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 16:32

mihasik

https://privatbank.ua/help/money-transfers

https://vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/ ... noho-stanu
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 16:34

Приват открыл свои тумбы для приёма дол.?? Или ещё на профилактике??
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 16:37

  Игорь Алексеевич написав:Приват открыл свои тумбы для приёма дол.?? Или ещё на профилактике??


інший банк відкрив свої (небагаточисельні) тумби :)

той самий "влад коваль №2" !!

greenozon
 
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