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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 чер, 2023 14:45
mihasik, це робиться через SWIFT. Вихідні SWIFT обмежені, просто так зробити не вийде. Поспілкуйтеся з підтримкою банку щодо цього.
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Додано: Нед 11 чер, 2023 16:32
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greenozon
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Додано: Нед 11 чер, 2023 16:34
Приват открыл свои тумбы для приёма дол.?? Или ещё на профилактике??
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 11 чер, 2023 16:37
Игорь Алексеевич написав:
Приват открыл свои тумбы для приёма дол.?? Или ещё на профилактике??
інший банк відкрив свої (небагаточисельні) тумби
той самий "влад коваль №2" !!
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greenozon
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Додано: Нед 11 чер, 2023 17:04
greenozon написав: Игорь Алексеевич написав:
Приват открыл свои тумбы для приёма дол.?? Или ещё на профилактике??
інший банк відкрив свої (небагаточисельні) тумби
той самий "влад коваль №2" !!
Тупорилий балабол якийсь.Пятнадцять хвилин не про що.
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Додано: Нед 11 чер, 2023 17:50
greenozon написав: Игорь Алексеевич написав:
Приват открыл свои тумбы для приёма дол.?? Или ещё на профилактике??
інший банк відкрив свої (небагаточисельні) тумби
той самий "влад коваль №2" !!
давайте накидаем страйков, может его забанят в ютубе
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Додано: Нед 11 чер, 2023 17:50
посетитель написав: greenozon написав: Игорь Алексеевич написав:
Приват открыл свои тумбы для приёма дол.?? Или ещё на профилактике??
інший банк відкрив свої (небагаточисельні) тумби
той самий "влад коваль №2" !!
Тупорилий балабол якийсь.Пятнадцять хвилин не про що.
адвокаты они такие
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nekefer
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