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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 283284285286

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 49
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
4
2- Погане. Некомпетентне.
12%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
4
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 22:44

Re: ПриватБанк

Питання до користувачів карти Універсальна.
Прочитав що пільговий період починаєтсья 1-го числа і триває до 25го наступного місяця.
Я зробив оплату кредитними коштами 30го травня, чи правильно пише мені приват що потрібно внести до 25 липня гроші?
Сума повного погашення: ХХХХ UAH

Щоб не платити відсотків за користування кредитом, усі витрати, які Ви здійснили цього місяця, потрібно погасити до 25 липня.

Якщо Ви не зможете внести цю суму, Вам потрібно буде вносити обов'язковий платіж щомісяця до 25 числа, поки не буде погашено весь кредит, а на суму кредиту буде нараховуватися 0.00001 % на місяць (в кінці місяця).
ytaras
 
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З нами з: 30.09.22
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 22:47

  ytaras написав:Питання до користувачів карти Універсальна.
Прочитав що пільговий період починаєтсья 1-го числа і триває до 25го наступного місяця.
Я зробив оплату кредитними коштами 30го травня, чи правильно пише мені приват що потрібно внести до 25 липня гроші?
Сума повного погашення: ХХХХ UAH

Щоб не платити відсотків за користування кредитом, усі витрати, які Ви здійснили цього місяця, потрібно погасити до 25 липня.

Якщо Ви не зможете внести цю суму, Вам потрібно буде вносити обов'язковий платіж щомісяця до 25 числа, поки не буде погашено весь кредит, а на суму кредиту буде нараховуватися 0.00001 % на місяць (в кінці місяця).

30 мая, оплатить до 30 июня, хотя всё зависит от проводки в банке.
Игорь Алексеевич
 
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  #<1 ... 283284285286
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