Прочитав що пільговий період починаєтсья 1-го числа і триває до 25го наступного місяця.
Я зробив оплату кредитними коштами 30го травня, чи правильно пише мені приват що потрібно внести до 25 липня гроші?
Сума повного погашення: ХХХХ UAH
Щоб не платити відсотків за користування кредитом, усі витрати, які Ви здійснили цього місяця, потрібно погасити до 25 липня.
Якщо Ви не зможете внести цю суму, Вам потрібно буде вносити обов'язковий платіж щомісяця до 25 числа, поки не буде погашено весь кредит, а на суму кредиту буде нараховуватися 0.00001 % на місяць (в кінці місяця).