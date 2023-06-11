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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 283284285286 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПриватБанк 3.3 5 49 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 8% 4 2- Погане. Некомпетентне. 12% 6 3- Задовільне. Хотілося б краще. 31% 15 4- Добре. Як і повинно бути. 41% 20 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 8% 4 Всього голосів : 49 Додано: Нед 11 чер, 2023 22:44 Re: ПриватБанк

Прочитав що пільговий період починаєтсья 1-го числа і триває до 25го наступного місяця.

Я зробив оплату кредитними коштами 30го травня, чи правильно пише мені приват що потрібно внести до 25 липня гроші?

Сума повного погашення: ХХХХ UAH



Щоб не платити відсотків за користування кредитом, усі витрати, які Ви здійснили цього місяця, потрібно погасити до 25 липня.



Якщо Ви не зможете внести цю суму, Вам потрібно буде вносити обов'язковий платіж щомісяця до 25 числа, поки не буде погашено весь кредит, а на суму кредиту буде нараховуватися 0.00001 % на місяць (в кінці місяця). Питання до користувачів карти Універсальна.Прочитав що пільговий період починаєтсья 1-го числа і триває до 25го наступного місяця.Я зробив оплату кредитними коштами 30го травня, чи правильно пише мені приват що потрібно внести до 25 липня гроші? ytaras Повідомлень: 23 З нами з: 30.09.22 Подякував: 10 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 чер, 2023 23:11 ytaras написав: Питання до користувачів карти Універсальна.

Прочитав що пільговий період починаєтсья 1-го числа і триває до 25го наступного місяця.

Я зробив оплату кредитними коштами 30го травня, чи правильно пише мені приват що потрібно внести до 25 липня гроші?

Сума повного погашення: ХХХХ UAH



Щоб не платити відсотків за користування кредитом, усі витрати, які Ви здійснили цього місяця, потрібно погасити до 25 липня.



Якщо Ви не зможете внести цю суму, Вам потрібно буде вносити обов'язковий платіж щомісяця до 25 числа, поки не буде погашено весь кредит, а на суму кредиту буде нараховуватися 0.00001 % на місяць (в кінці місяця). Питання до користувачів карти Універсальна.Прочитав що пільговий період починаєтсья 1-го числа і триває до 25го наступного місяця.Я зробив оплату кредитними коштами 30го травня, чи правильно пише мені приват що потрібно внести до 25 липня гроші?

Так Так lara_08 Повідомлень: 757 З нами з: 05.05.14 Подякував: 13 раз. Подякували: 114 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 чер, 2023 23:53 ytaras написав: Питання до користувачів карти Універсальна.

Прочитав що пільговий період починаєтсья 1-го числа і триває до 25го наступного місяця.

Я зробив оплату кредитними коштами 30го травня, чи правильно пише мені приват що потрібно внести до 25 липня гроші?

Сума повного погашення: ХХХХ UAH



Щоб не платити відсотків за користування кредитом, усі витрати, які Ви здійснили цього місяця, потрібно погасити до 25 липня.



Якщо Ви не зможете внести цю суму, Вам потрібно буде вносити обов'язковий платіж щомісяця до 25 числа, поки не буде погашено весь кредит, а на суму кредиту буде нараховуватися 0.00001 % на місяць (в кінці місяця). Питання до користувачів карти Універсальна.Прочитав що пільговий період починаєтсья 1-го числа і триває до 25го наступного місяця.Я зробив оплату кредитними коштами 30го травня, чи правильно пише мені приват що потрібно внести до 25 липня гроші?

Фактичне списання коштів з Вашої картки на користь точки оплати відбувся на кілька днів пізніше. Таке найчастіше буває, коли картка та термінал оплати належать різним банкам. Прихват порахував пільговий період від дати фактичного списання коштів, тому для нього ця оплата пройшла уже у червні, звідси і пільговий період до 25-го липня. Даний банк не дає можливості самостійно постфактум визначити дату фактичного списання коштів, тому Вам залишається лише вірити тому, що він сам виставляє до оплати. Можете зробити скріншот і спати спокійно.



guntherhouse777 написав: А что за банк? А что за банк?

Щоб мене чмирили як Тараса? Німецька банка з абонками за відкриті рахунки. Фактичне списання коштів з Вашої картки на користь точки оплати відбувся на кілька днів пізніше. Таке найчастіше буває, коли картка та термінал оплати належать різним банкам. Прихват порахував пільговий період від дати фактичного списання коштів, тому для нього ця оплата пройшла уже у червні, звідси і пільговий період до 25-го липня. Даний банк не дає можливості самостійно постфактум визначити дату фактичного списання коштів, тому Вам залишається лише вірити тому, що він сам виставляє до оплати. Можете зробити скріншот і спати спокійно.Щоб мене чмирили як Тараса? Німецька банка з абонками за відкриті рахунки. klug Повідомлень: 8143 З нами з: 18.08.14 Подякував: 344 раз. Подякували: 1146 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 чер, 2023 00:02 ytaras написав: Я зробив оплату кредитними коштами 30го травня, чи правильно пише мені приват що потрібно внести до 25 липня гроші? Я зробив оплату кредитними коштами 30го травня, чи правильно пише мені приват що потрібно внести до 25 липня гроші? Залежить вiд того, коли пройшла оплата.

Скорiше за все у Вас вона 1 червня.

Тому й все вiрно пише.

аналогiчний випадок був у iншому банку. Залежить вiд того, коли пройшла оплата.Скорiше за все у Вас вона 1 червня.Тому й все вiрно пише. Ось аналогiчний випадок був у iншому банку. FinTech

Повідомлень: 538 З нами з: 01.10.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 135 раз. Профіль 10 ВідповістиЦитата #<1 ... 283284285286 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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