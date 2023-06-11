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ПриватБанк
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Додано: Нед 11 чер, 2023 22:44
Питання до користувачів карти Універсальна.
Прочитав що пільговий період починаєтсья 1-го числа і триває до 25го наступного місяця.
Я зробив оплату кредитними коштами 30го травня, чи правильно пише мені приват що потрібно внести до 25 липня гроші?
Сума повного погашення: ХХХХ UAH
Щоб не платити відсотків за користування кредитом, усі витрати, які Ви здійснили цього місяця, потрібно погасити до 25 липня.
Якщо Ви не зможете внести цю суму, Вам потрібно буде вносити обов'язковий платіж щомісяця до 25 числа, поки не буде погашено весь кредит, а на суму кредиту буде нараховуватися 0.00001 % на місяць (в кінці місяця).
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ytaras
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Додано: Нед 11 чер, 2023 23:11
ytaras написав:
Питання до користувачів карти Універсальна.
Прочитав що пільговий період починаєтсья 1-го числа і триває до 25го наступного місяця.
Я зробив оплату кредитними коштами 30го травня, чи правильно пише мені приват що потрібно внести до 25 липня гроші?
Сума повного погашення: ХХХХ UAH
Щоб не платити відсотків за користування кредитом, усі витрати, які Ви здійснили цього місяця, потрібно погасити до 25 липня.
Якщо Ви не зможете внести цю суму, Вам потрібно буде вносити обов'язковий платіж щомісяця до 25 числа, поки не буде погашено весь кредит, а на суму кредиту буде нараховуватися 0.00001 % на місяць (в кінці місяця).
Так
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Додано: Нед 11 чер, 2023 23:53
ytaras написав:
Питання до користувачів карти Універсальна.
Прочитав що пільговий період починаєтсья 1-го числа і триває до 25го наступного місяця.
Я зробив оплату кредитними коштами 30го травня, чи правильно пише мені приват що потрібно внести до 25 липня гроші?
Сума повного погашення: ХХХХ UAH
Щоб не платити відсотків за користування кредитом, усі витрати, які Ви здійснили цього місяця, потрібно погасити до 25 липня.
Якщо Ви не зможете внести цю суму, Вам потрібно буде вносити обов'язковий платіж щомісяця до 25 числа, поки не буде погашено весь кредит, а на суму кредиту буде нараховуватися 0.00001 % на місяць (в кінці місяця).
Фактичне списання коштів з Вашої картки на користь точки оплати відбувся на кілька днів пізніше. Таке найчастіше буває, коли картка та термінал оплати належать різним банкам. Прихват порахував пільговий період від дати фактичного списання коштів, тому для нього ця оплата пройшла уже у червні, звідси і пільговий період до 25-го липня. Даний банк не дає можливості самостійно постфактум визначити дату фактичного списання коштів, тому Вам залишається лише вірити тому, що він сам виставляє до оплати. Можете зробити скріншот і спати спокійно.
guntherhouse777 написав:
А что за банк?
Щоб мене чмирили як Тараса? Німецька банка з абонками за відкриті рахунки.
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Додано: Пон 12 чер, 2023 00:02
ytaras написав:
Я зробив оплату кредитними коштами 30го травня, чи правильно пише мені приват що потрібно внести до 25 липня гроші?
Залежить вiд того, коли пройшла оплата.
Скорiше за все у Вас вона 1 червня.
Тому й все вiрно пише.Ось
аналогiчний випадок був у iншому банку.
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