RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПриватБанк

ПриватБанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 283284285286

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 49
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
4
2- Погане. Некомпетентне.
12%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
4
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 22:44

Re: ПриватБанк

Питання до користувачів карти Універсальна.
Прочитав що пільговий період починаєтсья 1-го числа і триває до 25го наступного місяця.
Я зробив оплату кредитними коштами 30го травня, чи правильно пише мені приват що потрібно внести до 25 липня гроші?
Сума повного погашення: ХХХХ UAH

Щоб не платити відсотків за користування кредитом, усі витрати, які Ви здійснили цього місяця, потрібно погасити до 25 липня.

Якщо Ви не зможете внести цю суму, Вам потрібно буде вносити обов'язковий платіж щомісяця до 25 числа, поки не буде погашено весь кредит, а на суму кредиту буде нараховуватися 0.00001 % на місяць (в кінці місяця).
ytaras
 
Повідомлень: 23
З нами з: 30.09.22
Подякував: 11 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 23:11

  ytaras написав:Питання до користувачів карти Універсальна.
Прочитав що пільговий період починаєтсья 1-го числа і триває до 25го наступного місяця.
Я зробив оплату кредитними коштами 30го травня, чи правильно пише мені приват що потрібно внести до 25 липня гроші?
Сума повного погашення: ХХХХ UAH

Щоб не платити відсотків за користування кредитом, усі витрати, які Ви здійснили цього місяця, потрібно погасити до 25 липня.

Якщо Ви не зможете внести цю суму, Вам потрібно буде вносити обов'язковий платіж щомісяця до 25 числа, поки не буде погашено весь кредит, а на суму кредиту буде нараховуватися 0.00001 % на місяць (в кінці місяця).

Так
lara_08
 
Повідомлень: 758
З нами з: 05.05.14
Подякував: 13 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 23:53

  ytaras написав:Питання до користувачів карти Універсальна.
Прочитав що пільговий період починаєтсья 1-го числа і триває до 25го наступного місяця.
Я зробив оплату кредитними коштами 30го травня, чи правильно пише мені приват що потрібно внести до 25 липня гроші?
Сума повного погашення: ХХХХ UAH

Щоб не платити відсотків за користування кредитом, усі витрати, які Ви здійснили цього місяця, потрібно погасити до 25 липня.

Якщо Ви не зможете внести цю суму, Вам потрібно буде вносити обов'язковий платіж щомісяця до 25 числа, поки не буде погашено весь кредит, а на суму кредиту буде нараховуватися 0.00001 % на місяць (в кінці місяця).

Фактичне списання коштів з Вашої картки на користь точки оплати відбувся на кілька днів пізніше. Таке найчастіше буває, коли картка та термінал оплати належать різним банкам. Прихват порахував пільговий період від дати фактичного списання коштів, тому для нього ця оплата пройшла уже у червні, звідси і пільговий період до 25-го липня. Даний банк не дає можливості самостійно постфактум визначити дату фактичного списання коштів, тому Вам залишається лише вірити тому, що він сам виставляє до оплати. Можете зробити скріншот і спати спокійно.

  guntherhouse777 написав:А что за банк?

Щоб мене чмирили як Тараса? Німецька банка з абонками за відкриті рахунки.
klug
 
Повідомлень: 8145
З нами з: 18.08.14
Подякував: 344 раз.
Подякували: 1147 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 00:02

  ytaras написав:Я зробив оплату кредитними коштами 30го травня, чи правильно пише мені приват що потрібно внести до 25 липня гроші?
Залежить вiд того, коли пройшла оплата.
Скорiше за все у Вас вона 1 червня.
Тому й все вiрно пише.
Ось аналогiчний випадок був у iншому банку.
FinTech
Аватар користувача
 
Повідомлень: 542
З нами з: 01.10.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
11
Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 02:04

  2XL написав:
Starikan написав: Та не здається, а однозначно сформульовано із самого початку тексту закону.
Ніякого відношення до іноземної валюти цей закон не має.
А до валюти які правила застосовує НБУ?

Спеціальними Положеннями та Постановами:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0001500-19#Text
Starikan
2
 
Повідомлень: 19482
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2507 раз.
Подякували: 3091 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 09:27

Re: ПриватБанк

  klug написав:Даний банк не дає можливості самостійно постфактум визначити дату фактичного списання коштів, тому Вам залишається лише вірити тому, що він сам виставляє до оплати.
Начебто в сервісі довідок можна замовити відповідну випуску й там будуть проводки зазначені.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5415
З нами з: 08.03.18
Подякував: 523 раз.
Подякували: 1001 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 14:19

  klug написав:Таке враження, ніби greenozon у нього SMMником влаштувався. От та банку Тарас знайшов незвичну, я навіть не знав, що у них взагалі термінали є.

А може це він і є?
Искатель
 
Повідомлень: 6082
З нами з: 22.02.16
Подякував: 983 раз.
Подякували: 4799 раз.
 
Профіль
6
13
2
  #<1 ... 283284285286
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, S i m і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (8411)
14.06.2023 14:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.