Julio написав:Зателефонувала кура з Приватбанку і наполегливо пропонувала пройти процедуру зняття біометричного зліпку мого голосу, мовляв, це прискорить мою ідентифікацію при зверненнях у підтримку і додатково захистить мене від щахраїв. На мої відмови висувала нові контраргументи, в кінці зійшлись на тому, що я ще подумаю над остаточним рішенням.
Ще хтось мав подібний досвід? Чи не підсуне банк якусь свиню (типу блокування рахунків з метою захисту від шахраїв), щоб схилити мене до "правильного" рішення?
Я отказалась ибо не уверена, что идентифицируют мой голос когда горло будет болеть. Сказала, что меня больше устраивает существующая система идентификации. Это было месяц или два назад. Без последствий. В ТАСе кстати вместо идентификации по голосу предлагают для ускорения идентификации установить ТПИН код как когда-то было в Дельте.