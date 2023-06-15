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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 284285286287

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 49
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
4
2- Погане. Некомпетентне.
12%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
4
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 13:58

  Julio написав:Зателефонувала кура з Приватбанку і наполегливо пропонувала пройти процедуру зняття біометричного зліпку мого голосу, мовляв, це прискорить мою ідентифікацію при зверненнях у підтримку і додатково захистить мене від щахраїв. На мої відмови висувала нові контраргументи, в кінці зійшлись на тому, що я ще подумаю над остаточним рішенням.
Ще хтось мав подібний досвід? Чи не підсуне банк якусь свиню (типу блокування рахунків з метою захисту від шахраїв), щоб схилити мене до "правильного" рішення?

Я отказалась ибо не уверена, что идентифицируют мой голос когда горло будет болеть. Сказала, что меня больше устраивает существующая система идентификации. Это было месяц или два назад. Без последствий. В ТАСе кстати вместо идентификации по голосу предлагают для ускорения идентификации установить ТПИН код как когда-то было в Дельте.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 14:56

А мені взагалі здалося, що телефонувала робобаба, бо на жодне з моїх уточнюючих запитань щодо функціоналу системи ніяк не реагувала, монотонно бубонівши далі свою методичку. Поклав трубку, не дослухавши.
acsir
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