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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 284285286287

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 49
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
4
2- Погане. Некомпетентне.
12%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
4
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 13:58

  Julio написав:Зателефонувала кура з Приватбанку і наполегливо пропонувала пройти процедуру зняття біометричного зліпку мого голосу, мовляв, це прискорить мою ідентифікацію при зверненнях у підтримку і додатково захистить мене від щахраїв. На мої відмови висувала нові контраргументи, в кінці зійшлись на тому, що я ще подумаю над остаточним рішенням.
Ще хтось мав подібний досвід? Чи не підсуне банк якусь свиню (типу блокування рахунків з метою захисту від шахраїв), щоб схилити мене до "правильного" рішення?

Я отказалась ибо не уверена, что идентифицируют мой голос когда горло будет болеть. Сказала, что меня больше устраивает существующая система идентификации. Это было месяц или два назад. Без последствий. В ТАСе кстати вместо идентификации по голосу предлагают для ускорения идентификации установить ТПИН код как когда-то было в Дельте.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 14:56

А мені взагалі здалося, що телефонувала робобаба, бо на жодне з моїх уточнюючих запитань щодо функціоналу системи ніяк не реагувала, монотонно бубонівши далі свою методичку. Поклав трубку, не дослухавши.
acsir
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 18:02

самообслуговування з 22 червня 2023 року

https://privatbank.ua/news/2023/6/16/1969

Заява щодо здійснення валютно-обмінних операцій від 16 червня 2023 року



Нам відома інформація про деякі аспекти щодо обміну готівкової іноземної валюти, зокрема обміну іноземних банкнот з ознаками значного зношення або пошкодження та банкнот давніх років випуску. ПриватБанк здійснює валютно-обмінні операції виключно в рамках умов та порядку, визначених постановою Правління НБУ №103 від 25 вересня 2018 року “Про затвердження Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні”, а також постановою Правління НБУ № 1 від 02 січня 2019 року "Про затвердження Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України", що встановлює загальний порядок та умови торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України та містить додаток із ознаками зношення банкнот іноземної валюти, які приймаються банками, небанківськими установами та операторами поштового зв’язку, пунктами обміну валюти на території України.

Банк поновлює послугу прийому готівкової іноземної валюти з ії зарахуванням на картку через мережу терміналів самообслуговування з 22 червня 2023 року та співпрацює з регулятором в рамках встановлених норм і правил.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0103500-18#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0001500-19#Text
sens
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