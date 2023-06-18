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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 чер, 2023 14:50
Подскажите пожалуйста,был случайный платёж с универсальной карты,на карте суммы такой не было,по идее как это было и раньше,платёж должен был быть отклонён,но он прошёл ну и соответственно карта теперь в овере.Вопрос,это нормально для них теперь?И куда мне с этим обратиться лучше?Чтобы объяснили почему такое произошло хотя бы.Горячая линия не подходит.У меня например впервые такое.
И самое интересное,платёж был сегодня начало первого,а в истории он числится вчерашним днём в 21 с минутами.Это они мне за просрочку по оверу ещё списать хотят,я так понимаю?
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Анюта
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Додано: Нед 18 чер, 2023 15:19
Анюта ви хоч би написали, що за платіж для розуміння (кому за що та за яких умов здійснювалась оплата). Справа у тому, що є ряд платежів - вони називаються "МОТО", які банки мають проводити по рахунку не залежно від залишку коштів на рахунку. Право на такі платежі мають, наприклад, готелі, пункти прокату автівок тощо. В будь якому випадку вам треба звертатись до тієї організації, що списала кошти і таки гасити овер не залежно від того, в якому стані ваша переписка з тією організацією.
Щодо часу відображення операції - не певен на 100 % конкретно по вашому випадку, інформації по якому ви не надали, але наприклад якщо ви оплату робили за кордоном - банк може відображати час операції, яку йому надала МПС у повідомлення про здійснення оплати, а це може бути місцевий час тієї організації, що стягнула оплату. Тому тут скоріш за усе немає ніякого злого умислу з боку банку - просто зазначений технічний час з повідомлення МПС
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Alien
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