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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 285286287288 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПриватБанк 3.3 5 49 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 8% 4 2- Погане. Некомпетентне. 12% 6 3- Задовільне. Хотілося б краще. 31% 15 4- Добре. Як і повинно бути. 41% 20 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 8% 4 Всього голосів : 49 Додано: Нед 18 чер, 2023 14:50 Re: ПриватБанк Подскажите пожалуйста,был случайный платёж с универсальной карты,на карте суммы такой не было,по идее как это было и раньше,платёж должен был быть отклонён,но он прошёл ну и соответственно карта теперь в овере.Вопрос,это нормально для них теперь?И куда мне с этим обратиться лучше?Чтобы объяснили почему такое произошло хотя бы.Горячая линия не подходит.У меня например впервые такое.

И самое интересное,платёж был сегодня начало первого,а в истории он числится вчерашним днём в 21 с минутами.Это они мне за просрочку по оверу ещё списать хотят,я так понимаю? Анюта Повідомлень: 138 З нами з: 25.06.16 Подякував: 25 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 чер, 2023 15:19 Анюта ви хоч би написали, що за платіж для розуміння (кому за що та за яких умов здійснювалась оплата). Справа у тому, що є ряд платежів - вони називаються "МОТО", які банки мають проводити по рахунку не залежно від залишку коштів на рахунку. Право на такі платежі мають, наприклад, готелі, пункти прокату автівок тощо. В будь якому випадку вам треба звертатись до тієї організації, що списала кошти і таки гасити овер не залежно від того, в якому стані ваша переписка з тією організацією.

Щодо часу відображення операції - не певен на 100 % конкретно по вашому випадку, інформації по якому ви не надали, але наприклад якщо ви оплату робили за кордоном - банк може відображати час операції, яку йому надала МПС у повідомлення про здійснення оплати, а це може бути місцевий час тієї організації, що стягнула оплату. Тому тут скоріш за усе немає ніякого злого умислу з боку банку - просто зазначений технічний час з повідомлення МПС Alien Повідомлень: 2132 З нами з: 12.01.20 Подякував: 65 раз. Подякували: 631 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 285286287288 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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