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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 285286287288

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 49
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
4
2- Погане. Некомпетентне.
12%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
4
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 14:50

Re: ПриватБанк

Подскажите пожалуйста,был случайный платёж с универсальной карты,на карте суммы такой не было,по идее как это было и раньше,платёж должен был быть отклонён,но он прошёл ну и соответственно карта теперь в овере.Вопрос,это нормально для них теперь?И куда мне с этим обратиться лучше?Чтобы объяснили почему такое произошло хотя бы.Горячая линия не подходит.У меня например впервые такое.
И самое интересное,платёж был сегодня начало первого,а в истории он числится вчерашним днём в 21 с минутами.Это они мне за просрочку по оверу ещё списать хотят,я так понимаю?
Анюта
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 15:19

Анюта ви хоч би написали, що за платіж для розуміння (кому за що та за яких умов здійснювалась оплата). Справа у тому, що є ряд платежів - вони називаються "МОТО", які банки мають проводити по рахунку не залежно від залишку коштів на рахунку. Право на такі платежі мають, наприклад, готелі, пункти прокату автівок тощо. В будь якому випадку вам треба звертатись до тієї організації, що списала кошти і таки гасити овер не залежно від того, в якому стані ваша переписка з тією організацією.
Щодо часу відображення операції - не певен на 100 % конкретно по вашому випадку, інформації по якому ви не надали, але наприклад якщо ви оплату робили за кордоном - банк може відображати час операції, яку йому надала МПС у повідомлення про здійснення оплати, а це може бути місцевий час тієї організації, що стягнула оплату. Тому тут скоріш за усе немає ніякого злого умислу з боку банку - просто зазначений технічний час з повідомлення МПС
Alien
 
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  #<1 ... 285286287288
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