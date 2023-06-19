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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 285286287288

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ПриватБанк 3.3 5 49
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
4
2- Погане. Некомпетентне.
12%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
4
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 14:50

Re: ПриватБанк

Подскажите пожалуйста,был случайный платёж с универсальной карты,на карте суммы такой не было,по идее как это было и раньше,платёж должен был быть отклонён,но он прошёл ну и соответственно карта теперь в овере.Вопрос,это нормально для них теперь?И куда мне с этим обратиться лучше?Чтобы объяснили почему такое произошло хотя бы.Горячая линия не подходит.У меня например впервые такое.
И самое интересное,платёж был сегодня начало первого,а в истории он числится вчерашним днём в 21 с минутами.Это они мне за просрочку по оверу ещё списать хотят,я так понимаю?
Анюта
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 15:19

Анюта ви хоч би написали, що за платіж для розуміння (кому за що та за яких умов здійснювалась оплата). Справа у тому, що є ряд платежів - вони називаються "МОТО", які банки мають проводити по рахунку не залежно від залишку коштів на рахунку. Право на такі платежі мають, наприклад, готелі, пункти прокату автівок тощо. В будь якому випадку вам треба звертатись до тієї організації, що списала кошти і таки гасити овер не залежно від того, в якому стані ваша переписка з тією організацією.
Щодо часу відображення операції - не певен на 100 % конкретно по вашому випадку, інформації по якому ви не надали, але наприклад якщо ви оплату робили за кордоном - банк може відображати час операції, яку йому надала МПС у повідомлення про здійснення оплати, а це може бути місцевий час тієї організації, що стягнула оплату. Тому тут скоріш за усе немає ніякого злого умислу з боку банку - просто зазначений технічний час з повідомлення МПС
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 14:47

Alien обычная интернет покупка,которых я тысячи делали.Сбой,технические работы в тот день были,вернее до их,но видимо уже сбои были и своих ошибок признавать не хотят.Сейчас уже не пропускает платежи больше,чем есть на карте,всё как и надо.Просто спросила куда к ним теперь обращаться,где их представители находятся.
Анюта
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 15:02

Alien это получается я должна была заплатить за овер ещё тогда,когда и не знала,что он у меня будет.
Анюта
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 15:24

  Анюта написав:Alien это получается я должна была заплатить за овер ещё тогда,когда и не знала,что он у меня будет.

Почему же не знала? Можно же было самостоятельно следить за остатком по карте, а не полагаться на банк? :wink: Тут хоть покупка и можно пенять на себя. У меня тоже в Привате было веселее: заглядываю в ИБ и вижу, что у меня на КДВ лежит пара долларов, которых там не планировалось. Удивился, но решил, что пропустил какую-то выплату процентов с депо. Перекинул их тоже на депо. А через какой-то время Приват вдруг решил, что эти деньги мне были начислены незаконно и забрал взад, образовав овер и начислив плату ещё и за овер. Так доходность банка и образуется.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 15:40

Анюта якщо це дійсно була стандартна покупка то в будь якому випадку треба звертатись в підтримку. Звичайну таку підтримку. Чат в п24. Чи зателефонувати 3700. Невже ви ніколи не чули про такі засоби комунікації з банком? Ну а там вже треба буде діяти в залежності від того яку відповідь вам дадуть. У будь якому випадку - навіть якщо овердрафт стався в умовах технічного збою - ви при проведені платежу дали свою згоду на списання відповідної суми з вашого рахунку ввівши спочатку дані картки а потім підтвердивши свою згоду ОТР або тапнувший на якийсь пуш. Тому якщо навіть коштів для платежу було недостатньо - борг повертати у будь-якому випадку необхідно. Фактично банк вам надав кредит (овердрафт насправді є різновидом кредиту) і по цьому кредиту передбачена плата (з розміром якої ви погодились уклавши угоду з банком на обслуговування). Тому звичайно банк може піти вам на зустріч і не брати плату за овер оскільки він стався в умовах техзбою, але може і узяти - і тоді вам треба буде погасити борг банку і по від'ємному залишку на рахунку і по платі за цей залишок. Щодо ситуації з датою платежа - надайте банку докази що в реальності плата здійснювалась після опівночі - певен що якщо стоятиме питання сплати платні за овердрафт в цьому питанні вони мають піти вам назустріч і не враховувати помилкову дату платежу яка відображається наразі в додатку.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 15:53

moveton мне не надо было чтоб прошёл этот платёж,а они его провели всё же и они меня без денег оставили и не могла больше ничего купить,потому заплатила ещё долг за их овер,у меня деньги не бесконечные и сумма приличная и вот жду возврата,посмотрю на сколько они меня обули.Вот зачем они этот платёж задним числом поставили,не знали когда он прошёл?
Анюта
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 16:02

Alien вы всё правильно говорите,я им тогда позвонила и когда сказала,что у меня есть скрины,девушка перестала со мной разговаривать и бросила трубку.
Анюта
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 16:02

Re: ПриватБанк

  Alien написав:Справа у тому, що є ряд платежів - вони називаються "МОТО", які банки мають проводити по рахунку не залежно від залишку коштів на рахунку

Моня сделал фишку недавно чтобы защитить от таких списываний без подтверждения. Или это другое?
nekefer
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 16:19

Re: ПриватБанк

  nekefer написав:Моня сделал фишку недавно чтобы защитить от таких списываний без подтверждения.
Защиты от такого нет. МПС списывает со счёта банка, а банк со счёта клиента. Это же офлайн списание, поэтому оно может загонять карты в минус и даже дебетовую.

У банка защита только от операций с онлайн-авторизацией.
Howl
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