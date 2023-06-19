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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 чер, 2023 14:50
Подскажите пожалуйста,был случайный платёж с универсальной карты,на карте суммы такой не было,по идее как это было и раньше,платёж должен был быть отклонён,но он прошёл ну и соответственно карта теперь в овере.Вопрос,это нормально для них теперь?И куда мне с этим обратиться лучше?Чтобы объяснили почему такое произошло хотя бы.Горячая линия не подходит.У меня например впервые такое.
И самое интересное,платёж был сегодня начало первого,а в истории он числится вчерашним днём в 21 с минутами.Это они мне за просрочку по оверу ещё списать хотят,я так понимаю?
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Анюта
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Додано: Нед 18 чер, 2023 15:19
Анюта ви хоч би написали, що за платіж для розуміння (кому за що та за яких умов здійснювалась оплата). Справа у тому, що є ряд платежів - вони називаються "МОТО", які банки мають проводити по рахунку не залежно від залишку коштів на рахунку. Право на такі платежі мають, наприклад, готелі, пункти прокату автівок тощо. В будь якому випадку вам треба звертатись до тієї організації, що списала кошти і таки гасити овер не залежно від того, в якому стані ваша переписка з тією організацією.
Щодо часу відображення операції - не певен на 100 % конкретно по вашому випадку, інформації по якому ви не надали, але наприклад якщо ви оплату робили за кордоном - банк може відображати час операції, яку йому надала МПС у повідомлення про здійснення оплати, а це може бути місцевий час тієї організації, що стягнула оплату. Тому тут скоріш за усе немає ніякого злого умислу з боку банку - просто зазначений технічний час з повідомлення МПС
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Alien
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Додано: Пон 19 чер, 2023 14:47
Alien обычная интернет покупка,которых я тысячи делали.Сбой,технические работы в тот день были,вернее до их,но видимо уже сбои были и своих ошибок признавать не хотят.Сейчас уже не пропускает платежи больше,чем есть на карте,всё как и надо.Просто спросила куда к ним теперь обращаться,где их представители находятся.
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Анюта
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Додано: Пон 19 чер, 2023 15:02
Alien это получается я должна была заплатить за овер ещё тогда,когда и не знала,что он у меня будет.
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Анюта
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Додано: Пон 19 чер, 2023 15:24
Анюта написав:Alien
это получается я должна была заплатить за овер ещё тогда,когда и не знала,что он у меня будет.
Почему же не знала? Можно же было самостоятельно следить за остатком по карте, а не полагаться на банк?
Тут хоть покупка и можно пенять на себя. У меня тоже в Привате было веселее: заглядываю в ИБ и вижу, что у меня на КДВ лежит пара долларов, которых там не планировалось. Удивился, но решил, что пропустил какую-то выплату процентов с депо. Перекинул их тоже на депо. А через какой-то время Приват вдруг решил, что эти деньги мне были начислены незаконно и забрал взад, образовав овер и начислив плату ещё и за овер. Так доходность банка и образуется.
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moveton
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Додано: Пон 19 чер, 2023 15:40
Анюта якщо це дійсно була стандартна покупка то в будь якому випадку треба звертатись в підтримку. Звичайну таку підтримку. Чат в п24. Чи зателефонувати 3700. Невже ви ніколи не чули про такі засоби комунікації з банком? Ну а там вже треба буде діяти в залежності від того яку відповідь вам дадуть. У будь якому випадку - навіть якщо овердрафт стався в умовах технічного збою - ви при проведені платежу дали свою згоду на списання відповідної суми з вашого рахунку ввівши спочатку дані картки а потім підтвердивши свою згоду ОТР або тапнувший на якийсь пуш. Тому якщо навіть коштів для платежу було недостатньо - борг повертати у будь-якому випадку необхідно. Фактично банк вам надав кредит (овердрафт насправді є різновидом кредиту) і по цьому кредиту передбачена плата (з розміром якої ви погодились уклавши угоду з банком на обслуговування). Тому звичайно банк може піти вам на зустріч і не брати плату за овер оскільки він стався в умовах техзбою, але може і узяти - і тоді вам треба буде погасити борг банку і по від'ємному залишку на рахунку і по платі за цей залишок. Щодо ситуації з датою платежа - надайте банку докази що в реальності плата здійснювалась після опівночі - певен що якщо стоятиме питання сплати платні за овердрафт в цьому питанні вони мають піти вам назустріч і не враховувати помилкову дату платежу яка відображається наразі в додатку.
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Alien
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Додано: Пон 19 чер, 2023 15:53
moveton мне не надо было чтоб прошёл этот платёж,а они его провели всё же и они меня без денег оставили и не могла больше ничего купить,потому заплатила ещё долг за их овер,у меня деньги не бесконечные и сумма приличная и вот жду возврата,посмотрю на сколько они меня обули.Вот зачем они этот платёж задним числом поставили,не знали когда он прошёл?
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Анюта
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Додано: Пон 19 чер, 2023 16:02
Alien вы всё правильно говорите,я им тогда позвонила и когда сказала,что у меня есть скрины,девушка перестала со мной разговаривать и бросила трубку.
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Анюта
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Додано: Пон 19 чер, 2023 16:02
Alien написав:
Справа у тому, що є ряд платежів - вони називаються "МОТО", які банки мають проводити по рахунку не залежно від залишку коштів на рахунку
Моня сделал фишку недавно чтобы защитить от таких списываний без подтверждения. Или это другое?
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nekefer
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Додано: Пон 19 чер, 2023 16:19
nekefer написав:
Моня сделал фишку недавно чтобы защитить от таких списываний без подтверждения.
Защиты от такого нет. МПС списывает со счёта банка, а банк со счёта клиента. Это же офлайн списание, поэтому оно может загонять карты в минус и даже дебетовую.
У банка защита только от операций с онлайн-авторизацией.
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Howl
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