Додано: Пон 19 чер, 2023 15:40

Анюта якщо це дійсно була стандартна покупка то в будь якому випадку треба звертатись в підтримку. Звичайну таку підтримку. Чат в п24. Чи зателефонувати 3700. Невже ви ніколи не чули про такі засоби комунікації з банком? Ну а там вже треба буде діяти в залежності від того яку відповідь вам дадуть. У будь якому випадку - навіть якщо овердрафт стався в умовах технічного збою - ви при проведені платежу дали свою згоду на списання відповідної суми з вашого рахунку ввівши спочатку дані картки а потім підтвердивши свою згоду ОТР або тапнувший на якийсь пуш. Тому якщо навіть коштів для платежу було недостатньо - борг повертати у будь-якому випадку необхідно. Фактично банк вам надав кредит (овердрафт насправді є різновидом кредиту) і по цьому кредиту передбачена плата (з розміром якої ви погодились уклавши угоду з банком на обслуговування). Тому звичайно банк може піти вам на зустріч і не брати плату за овер оскільки він стався в умовах техзбою, але може і узяти - і тоді вам треба буде погасити борг банку і по від'ємному залишку на рахунку і по платі за цей залишок. Щодо ситуації з датою платежа - надайте банку докази що в реальності плата здійснювалась після опівночі - певен що якщо стоятиме питання сплати платні за овердрафт в цьому питанні вони мають піти вам назустріч і не враховувати помилкову дату платежу яка відображається наразі в додатку.