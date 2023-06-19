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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 286287288289

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 49
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
4
2- Погане. Некомпетентне.
12%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
4
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 16:25

  Анюта написав:moveton мне не надо было чтоб прошёл этот платёж,а они его провели всё же и они меня без денег оставили и не могла больше ничего купить,потому заплатила ещё долг за их овер,у меня деньги не бесконечные и сумма приличная и вот жду возврата,посмотрю на сколько они меня обули.Вот зачем они этот платёж задним числом поставили,не знали когда он прошёл?

Чтобы платёж гарантированно не прошёл - это только наличкой пользоваться. Или хотя бы СЭП - он сразу по счёту проводится. Расчёты по картам всегда имеют некий лаг по времени и нельзя совсем уж полагаться на то, что банк следит за балансом в реальном времени. В данной ситуации остаётся разве что за сторнирование платы за овер побороться и то не факт, что что-то выйдет.

Что до общения с банком: можно, например, ещё раз на горячку, присовокупив жалобу, что в прошлый раз бросили трубку (конечно же, имя оператора и время предыдущего обращения записано?) А в целом сайт Привата исчерпывающе перечисляет список вариантов.
Востаннє редагувалось moveton в Пон 19 чер, 2023 16:25, всього редагувалось 1 раз.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 16:25

  nekefer написав:
  Alien написав:Справа у тому, що є ряд платежів - вони називаються "МОТО", які банки мають проводити по рахунку не залежно від залишку коштів на рахунку

Моня сделал фишку недавно чтобы защитить от таких списываний без подтверждения. Или это другое?

Не знаю що там зробив моня - вангую що щось на кшталт того що можна було блокувати підписки в інтернеті чи щось подібне. Але платежі МОТО мають право здійснювати певні суб'єкти підприємницької діяльності робота яких пов'язана з тим що вони можуть виявити збитків, нанесені клієнтом (наприклад пошкоджені меблі чи обладнання кімнати у готелі, чи автівка що орендувалась), після того як клієнт знаходиться поза межами їх досяжності. Тому такі суб'єкти через свій банк виставляють МОТО платіж який списується МПС з рахунку банку, що емітував картку клієнта, без його згоди. А банк уже списує цей платіж з картки клієнте не залежно від того чи достатньо у нього коштів на рахунку (якщо недостатньо - виникає овердрафт). І вже потім клієнт має гасити овердрафт ну і розбиратись із суб'єктом який власне кошти списав. Не певен, що моня міг придумати щось таке щоб МПС не списала подібний платіж з рахунку Універсалбанк якщо у МПС будуть на те підстави.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 16:29

  Alien написав:Не знаю що там зробив моня - вангую що щось на кшталт того що можна було блокувати підписки в інтернеті чи щось подібне.

Оно самое: https://retailers.ua/news/partneryi/119 ... -i-prochee Т.е. таки про другое.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 17:05

Alien вот этого я не знала,теперь мне понятно почему у меня овер.И уже вчера приват прикрутил при оплате подтверждение платежа и это мне ещё больше не нравится.
Я уже изучаю кредитку другого банка
Анюта
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 17:08

moveton та ну их уже,да и времени нет с ними бодатся.За овер я в тот же день заплатила,но кто его знает,что ещё насчитают.
Анюта
 
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