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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 287288289290

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 49
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
4
2- Погане. Некомпетентне.
12%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
4
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 14:04

lara_08
Да там полчаса ждать, чтобы на оператора попасть. :)
aleksan1
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Повідомлень: 230
З нами з: 04.12.08
Подякував: 32 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 14:06

FinTech
Та уто и я сюда смотрел - не нашел. Там же (на Минфине) попробовал в отзывах это уточнить - комент почти сразу удалили. :)
aleksan1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 230
З нами з: 04.12.08
Подякував: 32 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 15:10

Re: ПриватБанк

сегодня пополнил приватвклад деньгой 1996 г.в
andreyiskra
 
Повідомлень: 1366
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 60 раз.
 
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  #<1 ... 287288289290
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