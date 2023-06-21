lara_08
Да там полчаса ждать, чтобы на оператора попасть.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 чер, 2023 14:06
FinTech
Та уто и я сюда смотрел - не нашел. Там же (на Минфине) попробовал в отзывах это уточнить - комент почти сразу удалили.
Додано: Сер 21 чер, 2023 15:10
Re: ПриватБанк
сегодня пополнил приватвклад деньгой 1996 г.в
Додано: Сер 21 чер, 2023 16:13
Додано: Сер 21 чер, 2023 16:26
Додано: Сер 21 чер, 2023 16:45
Додано: Сер 21 чер, 2023 18:31
Re: ПриватБанк
Вітаю. Друзі підкажіть, чи є комісія за переказ коштів з Універсальної карти на карту Необанк?
Додано: Сер 21 чер, 2023 19:08
Есть такие данные
Но надо уточнять, это может быть довоенный список.
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