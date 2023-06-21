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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 чер, 2023 15:10
сегодня пополнил приватвклад деньгой 1996 г.в
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andreyiskra
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Додано: Сер 21 чер, 2023 16:13
andreyiskra написав:
сегодня пополнил приватвклад деньгой 1996 г.в
Приват маладець, обмінки нехай відпочинуть
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Додано: Сер 21 чер, 2023 16:26
andreyiskra написав:
сегодня пополнил приватвклад деньгой 1996 г.в
через кассу или тумбу?
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 21 чер, 2023 16:45
andreyiskra написав:
сегодня пополнил приватвклад деньгой 1996 г.в
Поїдуть в інше місто під замовлення)))
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Додано: Сер 21 чер, 2023 18:31
Вітаю. Друзі підкажіть, чи є комісія за переказ коштів з Універсальної карти на карту Необанк?
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Додано: Сер 21 чер, 2023 19:08
aleksan1 написав:FinTech
Та уто и я сюда смотрел - не нашел. Там же (на Минфине) попробовал в отзывах это уточнить - комент почти сразу удалили.
Есть такие данные https://banki.ua/ru/bank/privatbank/branches/vinnica
Но надо уточнять, это может быть довоенный список.
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Starikan
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Додано: Сер 21 чер, 2023 21:29
Игорь Алексеевич
Через касу міняв пару днів назад, 1996 беруть без проблем.
Тумба сьогодні до речі приймає. Вже перевірив
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NatiK
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Додано: Сер 21 чер, 2023 21:57
NatiK написав:Игорь Алексеевич
Через касу міняв пару днів назад, 1996 беруть без проблем.
Тумба сьогодні до речі приймає. Вже перевірив
А можно ли через тумбу пополнить долларовый депозит?
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