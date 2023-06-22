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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 288289290291

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ПриватБанк 3.3 5 49
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
4
2- Погане. Некомпетентне.
12%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
4
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 08:09

Вчора - ні. А сьогодні як буде - побачимо...
Що там - черги до тумб вже вишикувались?
Vivat
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 08:38

  Vivat написав:Вчора - ні. А сьогодні як буде - побачимо...
Що там - черги до тумб вже вишикувались?

Народ полезет в тумбы, а надо в окошко, менять на грн. и на дело под 20% на 3-6мес..
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 08:49

Игорь Алексеевич Ви как на ставке у Пишного работаете - призиваете всеми способами "связать" грн на вклади.
Кстати , лафа в Примате уже кончилась - сотрудникам довели плани по депозитам.
ничего не имею против, но есть неоднозначность.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 09:05

  Игорь Алексеевич написав:
  Vivat написав:Вчора - ні. А сьогодні як буде - побачимо...
Що там - черги до тумб вже вишикувались?

Народ полезет в тумбы, а надо в окошко, менять на грн. и на дело под 20% на 3-6мес..

Які умови в Приват по овдп у грн?
sens
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 10:05

  Vivat написав:Що там - черги до тумб вже вишикувались?

Доповідаю - черг немає... Тумби валюту приймають...
Для тесту спробував закинути 5$, які раніше термінал не приймав - нічого не вийшло (малий портрет, 1988рік, "нешуршики" - але претензій по вимогам НБУ не мало б бути). Зате нові 5$, але в досить сумному стані були прийняті. Комісія за поповнення валютної КДВ - 0.5%.
Vivat
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 10:14

  Vivat написав:
  Vivat написав:Що там - черги до тумб вже вишикувались?

Доповідаю - черг немає... Тумби валюту приймають...
Для тесту спробував закинути 5$, які раніше термінал не приймав - нічого не вийшло (малий портрет, 1988рік, "нешуршики" - але претензій по вимогам НБУ не мало б бути). Зате нові 5$, але в досить сумному стані були прийняті. Комісія за поповнення валютної КДВ - 0.5%.

Можно и без комиссии, через унив.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 10:16

Vivat на банкнотах емітованих до 90-х років минулого сторіччя відсутні ряд елементів захисту які вже з'явились у 90-х і були розраховані саме на "машинне" їх розпізнавання (людина їх просто не зможе визначити без обладнання). Тому хоча ваша п'ятірка може бути ідеальної з точки зору не зношеності - для терміналу вона просто шматок паперу. Існує хибна думка що термінали щось там визначають по зображеннях на банкнотах - насправді ні - вони налаштовані саме на машинні види визначення справжності банкнот - наприклад на магнітний, а також на оцінку загальної забрудненості банкнот (причому як правило оцінюється приблизно 70-80% площі банкноти по її центру- краї як правило не оцінюються).
Alien
 
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  #<1 ... 288289290291
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