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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 чер, 2023 08:09
Вчора - ні. А сьогодні як буде - побачимо...
Що там - черги до тумб вже вишикувались?
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Vivat
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Додано: Чет 22 чер, 2023 08:38
Vivat написав:
Вчора - ні. А сьогодні як буде - побачимо...
Що там - черги до тумб вже вишикувались?
Народ полезет в тумбы, а надо в окошко, менять на грн. и на дело под 20% на 3-6мес..
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 22 чер, 2023 08:49
Игорь Алексеевич Ви как на ставке у Пишного работаете - призиваете всеми способами "связать" грн на вклади.
Кстати , лафа в Примате уже кончилась - сотрудникам довели плани по депозитам.
ничего не имею против, но есть неоднозначность.
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Goodman
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Додано: Чет 22 чер, 2023 09:05
Игорь Алексеевич написав: Vivat написав:
Вчора - ні. А сьогодні як буде - побачимо...
Що там - черги до тумб вже вишикувались?
Народ полезет в тумбы, а надо в окошко, менять на грн. и на дело под 20% на 3-6мес..
Які умови в Приват по овдп у грн?
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sens
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Додано: Чет 22 чер, 2023 10:05
Vivat написав:
Що там - черги до тумб вже вишикувались?
Доповідаю - черг немає... Тумби валюту приймають...
Для тесту спробував закинути 5$, які раніше термінал не приймав - нічого не вийшло (малий портрет, 1988рік, "нешуршики" - але претензій по вимогам НБУ не мало б бути). Зате нові 5$, але в досить сумному стані були прийняті. Комісія за поповнення валютної КДВ - 0.5%.
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Vivat
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Додано: Чет 22 чер, 2023 10:14
Vivat написав: Vivat написав:
Що там - черги до тумб вже вишикувались?
Доповідаю - черг немає... Тумби валюту приймають...
Для тесту спробував закинути 5$, які раніше термінал не приймав - нічого не вийшло (малий портрет, 1988рік, "нешуршики" - але претензій по вимогам НБУ не мало б бути). Зате нові 5$, але в досить сумному стані були прийняті. Комісія за поповнення валютної КДВ - 0.5%.
Можно и без комиссии, через унив.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 22 чер, 2023 10:16
Vivat на банкнотах емітованих до 90-х років минулого сторіччя відсутні ряд елементів захисту які вже з'явились у 90-х і були розраховані саме на "машинне" їх розпізнавання (людина їх просто не зможе визначити без обладнання). Тому хоча ваша п'ятірка може бути ідеальної з точки зору не зношеності - для терміналу вона просто шматок паперу. Існує хибна думка що термінали щось там визначають по зображеннях на банкнотах - насправді ні - вони налаштовані саме на машинні види визначення справжності банкнот - наприклад на магнітний, а також на оцінку загальної забрудненості банкнот (причому як правило оцінюється приблизно 70-80% площі банкноти по її центру- краї як правило не оцінюються).
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Alien
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Додано: Чет 22 чер, 2023 10:37
Игорь Алексеевич написав: Vivat написав: Vivat написав:
Що там - черги до тумб вже вишикувались?
Доповідаю - черг немає... Тумби валюту приймають...
Для тесту спробував закинути 5$, які раніше термінал не приймав - нічого не вийшло (малий портрет, 1988рік, "нешуршики" - але претензій по вимогам НБУ не мало б бути). Зате нові 5$, але в досить сумному стані були прийняті. Комісія за поповнення валютної КДВ - 0.5%.
Можно и без комиссии, через унив.
Універсальна (валютна) - Приватвклад - Валютна КДВ - Каса.
Так?
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Vivat
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Додано: Чет 22 чер, 2023 10:40
Vivat написав:Універсальна (валютна) - Приватвклад - Валютна КДВ - Каса.
Так?
Буде комісія з уні на приватвклад.
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Zochan
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Додано: Чет 22 чер, 2023 11:52
Zochan
Ребята хватит эту тему безкомиса обсуждать, а то будет как всегда
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lara_08
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