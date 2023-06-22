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Обслуговування в українських
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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 289290291292

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 49
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
4
2- Погане. Некомпетентне.
12%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
4
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 14:28

  lara_08 написав:Zochan Ребята хватит эту тему безкомиса обсуждать, а то будет как всегда

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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 15:01

  Игорь Алексеевич написав:
  andreyiskra написав:сегодня пополнил приватвклад деньгой 1996 г.в

через кассу или тумбу?

тумбу конечно. она еще и потерта была на сгибе портрета.
andreyiskra
 
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  #<1 ... 289290291292
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