|
|
ПриватБанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 чер, 2023 14:28
lara_08 написав:Zochan
Ребята хватит эту тему безкомиса обсуждать, а то будет как всегда
Золотые слова (с)
-
Кассандра
-
-
- Повідомлень: 1382
- З нами з: 04.12.12
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 202 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 22 чер, 2023 15:01
Игорь Алексеевич написав: andreyiskra написав:
сегодня пополнил приватвклад деньгой 1996 г.в
через кассу или тумбу?
тумбу конечно. она еще и потерта была на сгибе портрета.
-
andreyiskra
-
-
- Повідомлень: 1367
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 61 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 чер, 2023 16:19
Пополнять долларовый депозит через
тумбу получилось.
Но только один раз в день.
-
2805
-
-
- Повідомлень: 103
- З нами з: 20.07.10
- Подякував: 435 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему