Золотые слова (с)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 чер, 2023 14:28
Додано: Чет 22 чер, 2023 15:01
Додано: Чет 22 чер, 2023 16:19
Re: ПриватБанк
Пополнять долларовый депозит через
тумбу получилось.
Но только один раз в день.
Додано: Чет 22 чер, 2023 20:42
Сьогодні теж нагодував тумбу: пару купюр 1996 року, але в пристойному стані, та 6 купюр "пятнистих оленів", +5$ 1993 року - тумба все згамцяла із задоволенням. Зняло мах коміс - 50грн.
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